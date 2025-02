QNAP presenta il NAS TS-h765eU: potenza e versatilità per spazi ridotti

QNAP ha ampliato il proprio catalogo di prodotti NAS a profondità ridotta progettati per l’edge storage. Il nuovo NAS 1U da rack a profondità ridotta, 4-bay e 2,5GbE TS-h765eU è caratterizzato da una minore profondità dello chassis ed è perfetto per armadi multimediali di piccole dimensioni e rack di rete montati a parate in ufficio o in ambienti industriali dallo spazio ridotto. Il TS-h765eU è un modello con fornitura a lungo termine, fino al 2031, che lo rende una scelta NAS affidabile per le organizzazioni che pianificano progetti a lungo termine o implementazioni in più sedi.

Il TS-h765eU combina prestazioni robuste, capacità multitasking e grande espandibilità I/O per soddisfare le diverse esigenze applicative. È caratterizzato dall’ultimo processore della serie Intel Atom x7000C, supporta 8GB di RAM DDR5 espandibile fino a 16GB (In-Band ECC), possiede due porte porte 2.5GbE, e fornisce quattro bay per unità 3.5-pollici SATA e tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 per l’installazione di SSD E1.S/M.2 2280 al fine di migliorare le prestazioni in lettura/scrittura o per l’aggiornamento a 10GbE utilizzando moduli di rete con interfaccia E1.S. Con il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, il TS-h765eU dà priorità all’integrità dei dati, all’immutabilità con protezione WORM,e a una potente riduzione dei dati.

“Nelle moderne applicazioni IT, ogni secondo è importante e la vicinanza dello storage dati può fare la differenza. Il NAS TS-h765eU a profondità ridotta è perfetto per l’edge storage, ma allo stesso tempo le sue prestazioni e la sua espandibilità I/O non vengono compromesse dalla sua forma compatta” afferma Andy Chuang, Product Manager di QNAP, aggiungendo: “Gli utenti possono abbinare il NAS TS-h765eU al kit di guide corte Rail-S01 e al JBOD a profondità ridotta di QNAP, rendendo più facile l’installazione in armadi multimediali di piccole dimensioni e riducendo il TCO.”

Storage e intelligenza artificiale: binomio vincente

Caratteristiche principali del QNAP TS-h765eU

Utilizzo massimizzato dello spazio: La profondità ridotta di 1U, pari a soli 292,1 mm (12 pollici), è adatta a piccoli armadi o rack di rete montati a parete, rendendone flessibile l’installazione in uffici, fabbriche, sale multimediali, veicoli di trasmissione mobile o piccole sale IT.

La profondità ridotta di 1U, pari a soli 292,1 mm (12 pollici), è adatta a piccoli armadi o rack di rete montati a parete, rendendone flessibile l’installazione in uffici, fabbriche, sale multimediali, veicoli di trasmissione mobile o piccole sale IT. Processore Intel Atom di ultima generazione: Dotato di un processore quad-core Intel Atom x7405C (fino a 3,4 GHz) per multitasking e carichi di lavoro pesanti.

Dotato di un processore quad-core Intel Atom x7405C (fino a 3,4 GHz) per multitasking e carichi di lavoro pesanti. RAM DDR5 avanzata: La memoria integrata DDR5 non-ECC (espandibile fino a 16 GB) è caratterizzata dalle elevate prestazioni e dal basso consumo energetico; è supportata la tecnologia In-Band ECC (IBECC) per una maggiore protezione dei dati.

La memoria integrata DDR5 non-ECC (espandibile fino a 16 GB) è caratterizzata dalle elevate prestazioni e dal basso consumo energetico; è supportata la tecnologia In-Band ECC (IBECC) per una maggiore protezione dei dati. Espandibilità eccezionale: Tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 integrati consentono l’installazione di due moduli di rete QNAP QXG-ES10G1T E1.S a 10GbE, per una connettività di rete più veloce; oppure l’installazione di tre SSD E1.S/M.2 2280 per gli storage pool SSD o caching SSD per aumentare gli IOPS.

Tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 integrati consentono l’installazione di due moduli di rete QNAP QXG-ES10G1T E1.S a 10GbE, per una connettività di rete più veloce; oppure l’installazione di tre SSD E1.S/M.2 2280 per gli storage pool SSD o caching SSD per aumentare gli IOPS. A prova di futuro: Supporta SSD E1.S (altezze di 5,9/9,5/15mm) che offrono una maggiore capacità di archiviazione, protezione dalle perdite di alimentazione (PLP), supporti sostituibili a caldo e una migliore dissipazione di calore.

Supporta SSD E1.S (altezze di 5,9/9,5/15mm) che offrono una maggiore capacità di archiviazione, protezione dalle perdite di alimentazione (PLP), supporti sostituibili a caldo e una migliore dissipazione di calore. Connettività di rete eccellente: Realizza reti ad alta velocità con due porte 2,5GbE integrate e, se necessario, passa a due porte da 10GbE. Una maggiore larghezza di banda è possibile attivando il Port Trunking o SMB Multicanale per un più rapido trasferimento dei dati, l’accesso a file più grandi, il backup e il ripristino.

Realizza reti ad alta velocità con due porte 2,5GbE integrate e, se necessario, passa a due porte da 10GbE. Una maggiore larghezza di banda è possibile attivando il Port Trunking o SMB Multicanale per un più rapido trasferimento dei dati, l’accesso a file più grandi, il backup e il ripristino. Espansione dello storage senza sforzi: La porta USB 3.2 Gen 1 integrata consente di collegare al TS-h765eU un JBOD USB a profondità ridotta di QNAP TR-004U per l’archiviazione e il backup di dati aggiuntivi.

Storage e intelligenza artificiale: binomio vincente