Come ottimizzare l’Intelligenza Artificiale con lo storage ad alte prestazioni

Nell’era dell’intelligenza artificiale (IA), le aziende stanno sempre più riconoscendo l’importanza di un’infrastruttura di archiviazione efficiente, economica e altamente scalabile per supportare lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni IA on-premise. QNAP si distingue come leader in questo settore, offrendo soluzioni NAS (Network Attached Storage) ottimizzate per soddisfare le esigenze specifiche dell’IA.

Perché le aziende scelgono l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale on-premise?

Con l’adozione crescente dell’IA, le aziende dotate di un sistema di conoscenza generativa completo e facile da usare possono migliorare significativamente la loro competitività, integrando varie funzioni aziendali e flussi di lavoro. Sempre più organizzazioni stanno optando per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale on-premise per diversi motivi:

Sicurezza e Privacy dei Dati : Quando si gestiscono dati sensibili come i registri di produzione e i dati finanziari, la formazione on-premise assicura che i dati siano interamente controllati dall’azienda, garantendo sicurezza e privacy.

: Quando si gestiscono dati sensibili come i registri di produzione e i dati finanziari, la formazione on-premise assicura che i dati siano interamente controllati dall’azienda, garantendo sicurezza e privacy. Controllo dei Costi : Il cloud computing può essere costoso, soprattutto per la formazione su larga scala e a lungo termine. Gestendo l’addestramento dei modelli IA internamente, le aziende possono ottimizzare i costi operativi.

: Il computing può essere costoso, soprattutto per la formazione su larga scala e a lungo termine. Gestendo l’addestramento dei modelli IA internamente, le aziende possono ottimizzare i costi operativi. Prestazioni e Personalizzazione : L’addestramento on-premise consente alle aziende di personalizzare l’infrastruttura hardware e software in base alle proprie esigenze specifiche, garantendo prestazioni ottimali e riducendo la latenza.

: L’addestramento on-premise consente alle aziende di personalizzare l’infrastruttura hardware e software in base alle proprie esigenze specifiche, garantendo prestazioni ottimali e riducendo la latenza. Conformità Normativa: Alcuni settori e regioni hanno rigide normative sull’archiviazione dei dati. L’addestramento on-premise aiuta le aziende a conformarsi a questi requisiti legali ed evitare rischi di conformità.

Il ruolo dell’archiviazione nello sviluppo dell’IA

Secondo le previsioni di IDC, l’IA genererà 394ZB di dati entro il 2028, implicando un tasso di crescita annuale composto del 24% dal 2023 al 2028. Queste previsioni evidenziano la crescente domanda di soluzioni di archiviazione efficienti e scalabili per l’IA. Con lo sviluppo rapido della tecnologia IA, la creazione e il consumo di dati stanno aumentando in modo esponenziale. La crescita esplosiva dei dati sta guidando avanzamenti significativi nell’IA. Più dati vengono creati, migliori sono i risultati dell’IA, il che porta a una maggiore necessità di archiviazione nei modelli IA.

Oggi, la maggior parte dell’IA viene utilizzata per generare testi, video, immagini e molti altri contenuti interessanti. Tutto ciò significa che l’archiviazione diventerà sempre più importante nella futura crescita ed evoluzione dell’IA. Sebbene l’IA stia trasformando le vite e ispirando nuove applicazioni, il suo nucleo rimane l’utilizzo e la generazione di dati. Mentre elabora e analizza i dati esistenti, i sistemi IA creano nuovi dati che spesso vengono archiviati a causa del loro valore pratico. Allo stesso tempo, questi dati rendono i database esistenti e le fonti di dati aggiuntive più preziosi per il contesto e l’addestramento dei modelli, creando così un ciclo auto-rinforzante.

Le soluzioni di archiviazione QNAP per l’intelligenza artificiale

QNAP offre una gamma di soluzioni NAS progettate per soddisfare le esigenze specifiche dell’IA, garantendo un’architettura di archiviazione efficiente, economica e altamente scalabile. Queste soluzioni sono ideali per l’archiviazione di dati grezzi, la preparazione dei dati, l’addestramento dei modelli IA e l’implementazione di modelli IA.

TS-h1090FU

Il TS-h1090FU è una soluzione di archiviazione all-flash NVMe ad alta densità progettata per offrire prestazioni estreme con elevata efficienza in termini di costi. Dotato di dieci alloggiamenti SSD U.2 NVMe Gen 4 x4, il TS-h1090FU offre IOPS in lettura/scrittura casuale notevoli con latenza ultra-ridotta. Il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS supporta la deduplica e la compressione inline dei dati per ridurre il consumo dello spazio di archiviazione I/O e SSD, aumentando in modo significativo la durata degli SSD con un elevato rapporto prestazioni-costo per tutti gli array di archiviazione all-flash. Ideale per applicazioni a uso intensivo di I/O e sensibili alla latenza, il TS-h1090FU elimina i colli di bottiglia della produttività nella virtualizzazione, nei data center moderni, nell’archiviazione multimediale e nelle attività di backup/ripristino critiche. È adatto ai carichi di lavoro con archiviazione Tier 2 con un costo per GB ridotto.

TS-h3087XU-RP

Il TS-h3087XU-RP è una soluzione di archiviazione ad alta capacità e prestazioni, ideale per le aziende che gestiscono carichi di lavoro complessi e pesanti. Alimentato da un processore della serie Intel® Xeon® E-2300 e in grado di supportare fino a 128 GB di memoria DDR4 ECC, offre un’architettura di archiviazione ibrida HDD/SSD che bilancia efficacemente prestazioni e costi. Questo NAS è progettato per assicurare affidabilità e velocità, rendendolo particolarmente adatto per le macchine virtuali, le attività di backup e ripristino, e la gestione di grandi quantità di dati aziendali.

TS-h3087XU-RP supporta inoltre QuTS hero, il sistema operativo basato su ZFS di QNAP, che permette di ottimizzare la gestione dei dati attraverso funzionalità avanzate come deduplica, compressione inline e snapshot quasi illimitati. Questo modello è quindi una scelta ideale per le imprese che necessitano di un’infrastruttura di archiviazione potente, sicura e flessibile.

TS-h1290FX Il TS-h1290FX è un NAS ad alte prestazioni progettato per carichi di lavoro IA avanzati e applicazioni multimediali di nuova generazione. Dotato di connettività PCIe Gen 4 e supporto all-flash NVMe, questo sistema offre velocità di trasferimento dati estremamente elevate, ideale per i flussi di lavoro creativi come il montaggio video in 8K o l'elaborazione di grandi dataset per l'addestramento di modelli IA. Con una memoria DDR4 ECC espandibile e il supporto per dischi U.2 NVMe, il TS-h1290FX garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Grazie a QuTS hero, il sistema operativo basato su ZFS, gli utenti possono beneficiare di snapshot illimitati, deduplica dei dati e compressione inline, massimizzando l'efficienza di archiviazione. Questo NAS si distingue come soluzione ideale per i professionisti creativi, i data scientist e le aziende che richiedono velocità, scalabilità e sicurezza dei dati.