QNAP innova l’archiviazione aziendale: nuovi NAS ZFS con AMD Ryzen 7000

QNAP Systems, società specializzata in soluzioni di calcolo e archiviazione, ha svelato il nuovo NAS ZFS ad alta capacità della serie TS-hx77AXU-RP che include i modelli con montaggio su rack TS-h1277AXU-RP a 12 bay e TS-h1677AXU-RP a 16 bay con processori AMD Ryzen Serie 7000 basati sulla piattaforma all’avanguardia AMD con socket AM5.

Integrando un solido hardware e I/O diversificati tra cui RAM DDR5, M.2 PCIe Gen 5, PCIe Gen 4 slot e alimentatori ridondanti, la serie TS-hx77AXU-RP offre prestazioni di livello enterprise e bandwidth ultra elevata, espandibilità a prova di futuro e alta affidabilità per l’archiviazione Tier 2 a richiesta elevata di prestazioni, virtualizzazione, modifica di video 4K e storage di livello PB.

“La nuova serie ZFS NAS TS-hx77AXU-RP offre alle aziende prestazioni eccellenti e ampia capacità di archiviazione per affrontare i carichi di lavoro business-critical e applicazioni che richiedono spazio di archiviazione. I processori multi-core della serie AMD Ryzen 7000 sbloccano inoltre le prestazioni chiave di DDR5 e M.2 PCIe Gen 5”, ha dichiarato Alex Shih, Product Manager di QNAP, che aggiunge: “Abbinato al file system ZFS, il più adatto per le applicazioni aziendali, la serie TS-hx77AXU-RP rappresenta la scelta migliore per le soluzioni di archiviazione che richiedono un’integrità dei dati senza compromessi”.

Il TS-h1277AXU-RP con montaggio a rack 2U offre dodici baie per unità HDD SATA da 3,5”/SSD da 2,5” per una capacità elevata; il TS-h1677AXU-RP con montaggio a rack 3U offre sedici baie per unità HDD SATA da 3,5”/SSD da 2,5”. I modelli TS-h1277AXU-RP e TS-h1677AXU-RP sono dotati di processori della serie AMD Ryzen 7000 rispettivamente con 6-core e 8-core, oltre a AMD Radeon Graphics integrato che accelera l’elaborazione video e il calcolo grafico, supportano fino a 128GB di RAM DDR5 ad alte prestazioni e consumo energetico ridotto (è supportata anche la RAM ECC) per carichi di lavoro multitasking.

Due slot M.2 PCIe Gen 5 (compatibili con PCIe Gen 4 e PCIe Gen 3) consentono l’installazione degli SSD M.2 NVMe per l’accelerazione della cache. Due porte 2,5GbE e due 10GBASE-T offrono un’ampia larghezza di banda per ottimizzare la virtualizzazione, il trasferimento di file multimediali di grandi dimensioni e il backup dei dati ad alta velocità. Tre slot di espansione PCIe Gen 4 consentono l’installazione di diverse schede di espansione, incluse le schede di rete 25GbE per la rete ad alta velocità, schede QM2 per l’aggiunta di altri slot SSD M.2, schede Fibre Channel per l’archiviazione SAN e schede di espansione dello storage per collegare fino a otto unità JBOD PCIe a 24 bay TL-R2400PES-RP per l’archiviazione a livello di PB.

Eseguendo il sistema operativo QuTS hero, sottolinea QNAP, la serie TS-hx77AXU-RP utilizza il file system ZFS che dà priorità all’integrità dei dati con funzioni come il Self-healing e WORM (Write Once, Read Many Times). Supporta inoltre fino a 65.536 snapshot e la deduplica in linea dei dati per massimizzare l’efficienza dello storage con trasferimento dati più rapido per applicazioni a uso intensivo dei dati come la virtualizzazione. Le aziende possono implementare un disaster recovery plan con RPO zero sfruttando SnapSync real-time che consente la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra due NAS.

Caratteristiche principali dei nuovi NAS QNAP:

TS-h1277AXU-RP-R5-16G: Montaggio a rack 2U, 12 bay SATA HDD da 3,5”/SSD da 2,5”, processore della serie AMD Ryzen 5 7000 6-core / 12- thread (fino a 5,1 GHz), 16GB di RAM DDR5 non-ECC (è supportata anche la RAM ECC).

(fino a 5,1 GHz), 16GB di RAM DDR5 non-ECC (è supportata anche la RAM ECC). TS-h1277AXU-RP-R7-32G: Montaggio a rack 3U, 16 bay SATA HDD da 3,5”/SSD da 2,5”, processore della serie AMD Ryzen 7 7000 8-core / 16-thread (fino a 5,3 GHz), 32GB di RAM DDR5 non-ECC (è supportata anche la RAM ECC).

TS-h1677AXU-RP-R7-32G: Montaggio su rack 3U, 16 alloggiamenti unità SATA HDD da 3,5”/SSD da 2,5”, processore della serie AMD Ryzen™7 7000 8-core / 16-thread (fino a 5,3 GHz), 32GB di RAM DDR5 non-ECC (è supportata anche la RAM ECC).

Memoria DDR5 fino a 128GB (4 da 32GB), 2 porte 2,5GbE RJ45, 2 porte 10GBASE-T, 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 5, 3 slot di espansione PCIe Gen 4, 2 porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Tipo A, 2 alimentatori ridondanti.