QNAP Aggiunge il Supporto per il sistema operativo QuTS hero ai NAS da TS-253E e TS-453E

QNAP ha annunciato oggi di aver aggiunto il supporto per QuTS hero, il sistema operativo NAS basato su ZFS di QNAP, ai modelli NAS da TS-253E e TS-453E.

TS-253E-8G: 2 bay, 8 GB di RAM

TS-453E-8G: 4 bay, 8 GB di RAM

La serie TS-x53E è dotata di un processore Intel Celeron J6412 quad-core (fino a 2,6 GHz), che sarà disponibile e supportato da QNAP per un periodo prolungato (fino al 2029).

Il TS-253E a 2 baie è attualmente il modello NAS di QNAP con il minor numero di bay a supportare QuTS hero. Ora anche le medio-piccole imprese potranno beneficiare delle tecnologie ZFS per ottimizzare le applicazioni che richiedono la massima affidabilità, come l’integrità dei dati, grazie a funzionalità come il Self-healing e il WORM (Write Once, Read Many), snapshot (fino a 65,536 versioni), e deduplica inline dei dati (nota: La RAM deve essere espansa a 16GB) per massimizzare l’efficienza di archiviazione. Le aziende possono inoltre implementare un piano di disaster recovery con RPO=0 sfruttando SnapSync in tempo reale che consentire di sincronizzare i dati in tempo reale tra due NAS.

Il passaggio da QTS 5.2.1 a QuTS hero h5.2.1 è attualmente disponibile solo per i modelli NAS da TS-253E e TS-453E. Il supporto per altri modelli NAS sarà annunciato in seguito.

Gli utenti devono eseguire il backup dei dati del NAS su un altro storage (come un altro NAS QNAP, myQNAPcloud Storage o cloud ) e in seguito cambiare sistema operativo. Clicca qui per saperne di più: https://www.qnap.com/go/how-to/faq/article/how-can-i-switch-my-nas-from-quts-hero-to-qts

