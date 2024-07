Qlik Talend Cloud: le fondamenta per l’IA affidabile, per le aziende di oggi

Qlik, azienda specializzata nella data integration, nell’analytics e nell’intelligenza artificiale (IA), annuncia la disponibilità sul mercato di Qlik Talend Cloud, una soluzione integrata completa progettata per migliorare l’affidabilità e l’accessibilità dei dati per l’utilizzo di IA su larga scala.

Basato sulle affidabili tecnologie Qlik e Talend, sulle quali si appoggiano alcuni dei più grandi brand del mondo, Qlik Talend Cloud è progettato per facilitare un’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale da parte delle aziende.

Qlik Talend Cloud offre funzionalità di integrazione dei dati potenziate dall’intelligenza artificiale, dal no-code al pro-code, consentendo così alle aziende di mantenere l’integrità dei propri dati e accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale a tutti i livelli. Con le nuove pipeline di dati potenziate dall’intelligenza artificiale, Qlik Talend Cloud stabilisce un nuovo standard in termini di qualità e affidabilità dei dati, fondamentale per generare valore da diverse fonti di dati in un ambiente flessibile e scalabile.

“Qlik Talend Cloud è progettato per le aziende che hanno bisogno di sfruttare l’intelligenza artificiale su larga scala”, ha dichiarato Drew Clarke, Executive Vice President e General Manager della Data Business Unit di Qlik. “Integrando i più recenti progressi dell’intelligenza artificiale con le nostre affidabili soluzioni di dati, aiutiamo le aziende a trasformare i dati grezzi in risorse strategiche. Questa nuova soluzione accelera questo valore riducendo i rischi associati all’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle organizzazioni”.

Principali vantaggi di Qlik Talend Cloud:

Migliora l’affidabilità dei dati : fornisce un pacchetto unificato di funzionalità di integrazione e qualità dei dati che consentono agli ingegneri e ricercatori di implementare pipeline di dati potenziate dall’intelligenza artificiale, riducendo i rischi associati all’adozione dell’IA aziendale.

: fornisce un pacchetto unificato di funzionalità di integrazione e qualità dei dati che consentono agli ingegneri e ricercatori di implementare pipeline di dati potenziate dall’intelligenza artificiale, riducendo i rischi associati all’adozione dell’IA aziendale. Connettività estesa : supporta la connettività ad oltre 400 fonti di dati SaaS attraverso un significativo miglioramento dell’intelligenza artificiale per la fabbrica dei connettori.

: supporta la connettività ad oltre 400 fonti di dati attraverso un significativo miglioramento dell’intelligenza artificiale per la fabbrica dei connettori. Semplifica la proposta di valore : si integra con l’analisi Qlik, consentendo la traduzione end-to-end di dati strutturati e non strutturati grezzi in risultati aziendali.

: si integra con l’analisi Qlik, consentendo la traduzione end-to-end di dati strutturati e non strutturati grezzi in risultati aziendali. Supporta un’implementazione flessibile : consente un’implementazione indipendente dal cloud e dalla tecnologia, riducendo il debito tecnico e rendendo l’adozione dell’intelligenza artificiale a prova di futuro.

: consente un’implementazione indipendente dal cloud e dalla tecnologia, riducendo il debito tecnico e rendendo l’adozione dell’intelligenza artificiale a prova di futuro. Adatto a tutti i profili utente: fornisce opzioni low-code/pro-code ottimizzate, soddisfacendo sia gli utenti aziendali che gli specialisti IT per una maggiore produttività.

fornisce opzioni low-code/pro-code ottimizzate, soddisfacendo sia gli utenti aziendali che gli specialisti IT per una maggiore produttività. Consente la creazione di data product: facilita la trasformazione di set di dati complessi in prodotti di dati curati, migliorando la qualità e la data governance.

“Da tempo utilizziamo Qlik per raggiungere i nostri risultati di business data-driven”, ha dichiarato Amélie Monnoyer, Data Engineer di Duravit. “Siamo entusiasti di questo nuovo passo in avanti, rappresentato da Qlik Talend Cloud. Non vediamo l’ora di esplorare il potenziale di questa soluzione, che enfatizza la qualità e la validità dei dati. Riteniamo che l’attenzione alle fondamenta su cui poggiano i dati sosterrà l’adozione responsabile e ad alto impatto dell’intelligenza artificiale su larga scala in tutti i settori”.

Il successo delle iniziative di intelligenza artificiale dipende dalla qualità e dall’affidabilità dei dati. Qlik Talend Cloud nasce per soddisfare questa esigenza critica fornendo una piattaforma unificata che migliora l’affidabilità e l’accessibilità dei dati. Questa nuova soluzione stabilisce un nuovo standard nella qualità dei dati, consentendo alle aziende di garantire una base di dati affidabili prima di utilizzarli nei sistemi di intelligenza artificiale.

Per saperne di più su Qlik Talend Cloud e su come può trasformare il business, è possibile visitare il sito di Qlik.