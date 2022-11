Qlik supporta Fujitsu con cloud analytics per una strategia data-driven

Qlik, azienda specializzata in data analytics, ha annunciato che Fujitsu ha implementato l’utilizzo di Qlik al fine di accelerare i processi di trasformazione dei dati e adottare strategie data-driven in tutta l’organizzazione.

Fujitsu, una delle principali aziende tecnologiche giapponesi, sta rafforzando le proprie capacità di data management attuando un approccio standardizzato alla gestione, alla raccolta e all’utilizzo dei dati come parte della sua missione volta a “rendere il mondo più sostenibile, costruendo fiducia nell’azienda, attraverso l’innovazione“.

40.000 utenti Fujitsu hanno ora accesso a Qlik, un numero pari a circa il 33% dei 120.000 dipendenti dell’azienda in tutto il mondo. Questo permette ai dipendenti di poter ottenere rapidamente informazioni dai dati e promuovere una cultura data-driven in tutta l’organizzazione.

Inoltre, Qlik supporterà Fujitsu nell’espansione delle varie funzionalità per consentire l’integrazione dei dati in tempo reale.

Fujitsu mira in questo modo ad aumentare la propria strategia di trasformazione dei dati e analytics, utilizzando l’active intelligence e il know-how acquisiti nello sviluppo delle infrastrutture, nel cambiamento della cultura interna e nello sviluppo delle risorse umane per ottenere una gestione basata sui dati in tempo reale.

“Abbiamo istituito un ‘Data Analytics Center’ con la volontà di essere promotori di una gestione basata sui dati in tutto il Gruppo Fujitsu e per promuovere il programma ‘OneData’ come piattaforma che incentiva l’utilizzo dei dati. La direzione e il potenziale futuro dell’intelligenza attiva realizzati da Qlik sono in linea con le nostre misure volte a rafforzare la gestione dei dati. Consigliamo vivamente Qlik“, ha dichiarato Yuzuru Fukuda, CIO e Deputy CDXO di Fujitsu.

Hiroshi Imai, Country Manager di Qlik Japan, ritiene che questa implementazione sia solo l’inizio degli sforzi di Fujitsu per rafforzare la propria data strategy con Qlik, e afferma: “Siamo lieti che l’utilizzo di Qlik da parte di Fujitsu per ottenere uno stato di intelligenza continua, derivante da informazioni aggiornate in tempo reale, stia supportando le esigenze di data-driven management. Qlik continuerà a supportare Fujitsu con le proprie soluzioni, con il desiderio di far progredire la strategia dati integrata dell’azienda“.