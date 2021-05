PyTorch, il machine learning open source che piace a Facebook e Microsoft

Il team di PyTorch, il framework open source per il machine learning progettato per accelerare il percorso dalla fase di ricerca e prototipazione all’implementazione in produzione, ha annunciato il PyTorch Enterprise Support Program.

Si tratta di un programma a partecipazione che consente ai fornitori di servizi di sviluppare e offrire un supporto personalizzato di livello enterprise ai loro clienti.

Questa nuova offerta è stata sviluppata da una collaborazione tra Facebook e Microsoft ed è stata creata, hanno spiegato le aziende promotrici, in risposta diretta al feedback degli utenti aziendali di PyTorch, che stanno sviluppando modelli in produzione su scala per applicazioni mission-critical.

Il PyTorch Enterprise Support Program è disponibile per qualsiasi fornitore di servizi. È progettato in modo che tutti i partecipanti al programma ne possano beneficiare reciprocamente, condividendo e migliorando il supporto a lungo termine (LTS) di PyTorch, ad esempio con i contributi di hotfix e altre migliorie che emergeranno dal lavoro a stretto contatto con i clienti e sui loro sistemi.

Per far ricadere i vantaggi anche sulla comunità open source, tutti gli hotfix sviluppati dai partecipanti saranno testati e reintrodotti nelle release LTS di PyTorch regolarmente, attraverso il processo standard di pull request di PyTorch.

Per partecipare al programma, un fornitore di servizi deve fare domanda e soddisfare una serie di termini e requisiti di certificazione. Una volta accettato, il service provider diventa un Participant del programma e può offrire un servizio di supporto PyTorch Enterprise confezionato con LTS, risoluzione dei problemi con priorità, integrazioni utili e altro.

Quale membro co-fondatore e iniziale del programma di supporto PyTorch Enterprise, Microsoft ha in fase di lancio PyTorch Enterprise su Microsoft Azure. Inoltre, l’ultima release di PyTorch sarà integrata con Azure Machine Learning e altri componenti aggiuntivi di PyTorch, tra cui ONNX Runtime per un’inferenza più veloce.

PyTorch Enterprise su Microsoft Azure rappresenta un vantaggio non solo per i clienti di Azure, ha sottolineato Microsoft, ma anche per gli utenti della community di PyTorch.

Tutti i miglioramenti saranno testati e riportati nella futura release di PyTorch in modo che tutti nella community possano usarli.