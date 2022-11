Pure Storage estende il modello as-a-service sull’intera suite Portworx

In occasione dell’evento KubeCon North America 2022 , Pure Storage, società IT che propone tecnologie e servizi di data storage, ha annunciato un nuovo servizio completamente gestito per Portworx Enterprise ideato allo scopo di fornire un data plane Kubernetes-ready a ogni sviluppatore che lavora su applicazioni containerizzate.

Con Portworx Enterprise 3.0, la piattaforma che sta alla base di questo nuovo servizio interamente gestito, i team DevOps possono abilitare app Kubernetes mission-critical in produzione con livelli di scalabilità elastici e una ineguagliata disponibilità dei dati, afferma Pure Storage.

L’intera suite di proposte Portworx può ora essere fruita come servizio completamente gestito dagli utenti di Amazon EKS, RedHat OpenShift e di qualunque altro servizio Kubernetes (interamente gestito o distribuzioni upstream).

“La mission di Portworx è sempre stata quella di aiutare i team responsabili delle piattaforme a offrire ai loro sviluppatori una piattaforma dati Kubernetes-ready di livello enterprise in modo veloce, semplice e scalabile. Mettendo a disposizione un servizio completamente gestito per Portworx, la migliore tra le piattaforme dati Kubernetes, estendiamo l’esperienza cloud a ogni infrastruttura storage per qualsiasi sviluppatore che desideri lavorare con app Kubernetes in produzione”, ha dichiarato Murli Thirumale, VP & GM della Cloud Native Business Unit di Pure Storage.

Il servizio completamente gestito – sottolinea l’azienda – si traduce in facilità di utilizzo e maggior rapidità di deployment di dati Kubernetes su qualsiasi ambiente storage in cloud oppure on-premise. Di conseguenza, i team DevOps e di piattaforma riescono ad operare e scalare app containerizzate in produzione nell’arco di pochi secondi anziché intere settimane o persino mesi. Il servizio interamente gestito offre un’esperienza intuitiva, senza necessità di installazione e semplice da amministrare, ideale per gli utenti che non possiedono competenze nell’ambito dei container, semplificando così con pochi click le operazioni Day 0 e Day 2 sui cluster Kubernetes.

Con la release 3.0 di Portworx Enterprise, Portworx continua a estendere i limiti di prestazioni e affidabilità dei workload containerizzati all’interno di una piattaforma dati unificata per lo storage a file, a blocchi e a oggetti.

La nuova funzione PX-Fast – mette in evidenza l’azienda – fornisce le migliori prestazioni del settore ai servizi dati a bassa latenza come Kafka, Elastic e MongoDB con necessità di ingestione rapida, nonché un throughput elevato ai workload come OLTP (Online Transaction Processing), OLAP (Online Analytical Processing) e ML (Machine Learning).

La piattaforma Kubernetes Data Management di Portworx fornisce valori di throughput/IOPS estremamente vicini a quelli che si raggiungono scrivendo direttamente sull’infrastruttura ad alte prestazioni basata su NVMe, portando le performance sottostanti a superare il milione di IOPS. PX-Fast fa apparire lo storage di dati Kubernetes per app e dati containerizzati come se fosse storage locale. I clienti possono sfruttare le potenzialità derivanti da petabyte di dati generati da applicazioni come video on demand, VoIP ecc. con una percentuale di errori prossima allo zero, sostiene l’azienda.

La funzionalità Near-Sync DR estende le attuali capacità di disaster recovery di Portworx per ottenere il valore di RPO più basso possibile nella replica tra due cloud region o data center geograficamente distanti, offrendo alle aziende la possibilità di raggiungere il livello di business continuity desiderato.

La piattaforma Portworx supporta da sempre il disaster recovery con zero RPO e RTO rapido tra cluster metropolitani con latenza inferiore a 10ms. Con la funzione Near-Sync DR, la piattaforma estende la propria soluzione di disaster recovery con un RPO garantito di 24 secondi e un RTO rapido tra due regioni aventi latenze di rete superiori. I clienti potranno quindi far operare le loro app mission-critical tier 1 con la massima fiducia e tranquillità sfruttando i livelli elevati di resilienza e affidabilità della piattaforma.

La funzionalità Object Storage Service mette a disposizione un’ulteriore interfaccia storage (oltre allo storage a file e a blocchi) per i workload containerizzati. Grazie a questa funzione, gli utenti possono gestire e accedere a bucket di storage a oggetti con integrazione nativa Kubernetes per fruire di un’unica esperienza omogenea sugli store S3 sia on-premise che in cloud.

“Red Hat OpenShift è la principale piattaforma Kubernetes enterprise del settore che fornisce una base uniforme sulla quale gli sviluppatori possono costruire, implementare, gestire e scalare più velocemente applicazioni containerizzate in ambienti ibridi e multi-cloud fino ad arrivare all’edge. Le proposte Portworx per la gestione e la protezione dei dati aiutano a concretizzare importanti casistiche per l’impiego di workload Red Hat OpenShift in produzione.

Con questo nuovo servizio cloud gestito targato Portworx, Pure Storage risponde al crescente interesse della clientela verso un’unica piattaforma che fornisca agli sviluppatori storage, migrazione e gestione dei dati as-a-service in combinazione con Red Hat OpenShift, e dimostra l’efficacia di un ecosistema di partner che collaborano insieme per supportare al meglio le esigenze dei nostri clienti“, ha commentato Chris Gray, Vice President, North America Partner Ecosystem di Red Hat.

Portworx ha introdotto inoltre un tier gratuito per sempre di Portworx Backup, servizio per il backup e la protezione dei dati Kubernetes. I team responsabili delle piattaforme possono ora iniziare a usare il servizio Portworx Backup interamente gestito senza alcuna limitazione di funzionalità per proteggere fino a 1TB di dati gratuitamente. Ogni istanza di backup può gestire centinaia di cluster Kubernetes.

La versione gratuita e completamente gestita di Portworx Backup può essere utilizzata a tempo indefinito da tutte le aziende che sono alla ricerca di un servizio di protezione dati di livello enterprise per mettere al sicuro i loro workload Kubernetes in pochi click.

Portworx Enterprise 3.0 e il servizio completamente gestito saranno disponibili a inizio 2023, ha annunciato l’azienda.