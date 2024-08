Proton VPN: l’estensione per browser è ora disponibile gratuitamente

La società svizzera focalizzata sulla privacy annuncia oggi il lancio della estensione di Proton VPN per browser gratuita. Compatibile con tutte le famiglie di browser Chrome e Firefox, è stata una delle funzionalità più richieste dalla community Proton, afferma l’azienda, e offre agli utenti mezzi più flessibili per proteggere la propria privacy e bypassare la censura online.

Proton sottolinea che, negli ultimi anni, Proton VPN è diventato uno strumento essenziale per proteggere la libertà di parola e contribuire a garantire la libera circolazione delle informazioni. Dato l’allarmante aumento dei blocchi di Internet in tutto il mondo e l’importante incremento della richiesta di strumenti che proteggano la privacy, Proton VPN sta ora rendendo disponibile a chiunque la propria estensione per browser, per offrire alle persone di tutto il mondo ancora più strumenti per bypassare la censura e proteggere la propria privacy online gratuitamente.

L’estensione per browser di Proton VPN è una piattaforma stand-alone che crittografa il traffico Internet e il browser degli utenti con un solo clic, senza richiedere l’installazione di app per Windows o Mac. Offre anche un ulteriore canale di distribuzione in modo che Proton VPN possa essere disponibile nei Paesi in cui gli utenti non possono scaricare o installare app VPN perché gli app store sono bloccati.

David Peterson, General Manager di Proton VPN, ha affermato: “Sono tante le ragioni per cui una persona potrebbe avere bisogno di una VPN, che si tratti di proteggere la propria navigazione dalla raccolta dei dati, di bypassare la censura da parte del governo o di accedere a contenuti da tutto il mondo. L’estensione per browser di Proton VPN renderà più facile che mai per chiunque godere di un Internet sicuro e privato e bypassare la censura ovunque si trovi, gratuitamente. Siamo orgogliosi di rendere la nostra estensione per browser gratuita per tutti e questo è un ulteriore esempio dell’impegno di Proton nell’offrire alle persone in tutto il mondo ulteriori strumenti per proteggere la propria privacy.”

Con questa piattaforma, gli utenti possono proteggere facilmente il traffico del loro browser con la VPN senza influenzare la velocità o l’indirizzo IP delle altre applicazioni sul loro dispositivo.

Ad esempio, quando viaggiano fuori casa, gli utenti possono eseguire Brave con l’estensione per browser Proton VPN collegata a un server VPN nelle vicinanze per proteggere la propria sessione di navigazione utilizzando il server più veloce disponibile. Allo stesso tempo possono eseguire Firefox con l’estensione per il browser Proton VPN collegata a un server nel loro Paese, in modo da poter accedere facilmente ai loro servizi online preferiti con restrizioni geografiche.

L’importanza sociale delle VPN – evidenzia Proton – è diventata sempre più evidente negli ultimi anni per proteggere la libertà di parola e Proton VPN ha continuamente investito tempo e sforzi per consentire agli utenti di tutto il mondo di bypassare la censura. Quest’anno, Proton VPN sta offrendo server gratuiti in 21 Paesi in cui si tengono le elezioni e che hanno una storia di censura o interferenze elettorali. Per rendere la tecnologia VPN ancora più accessibile, Proton VPN ha anche annunciato l’accesso senza credenziali su Android, consentendo ai relativi utenti di connettersi a Proton VPN e aggirare ogni potenziale censura o interferenza, senza dover creare un account.

Più recentemente, Proton VPN ha anche annunciato che l’azienda sta fornendo nuovi server nei 12 Paesi che occupano le posizioni finali del Freedom House Index e del Democracy Index. Inoltre, l’azienda ha anche portato il suo innovativo protocollo anticensura, Stealth, su Windows e ha lanciato Icone discrete su Android per aiutare gli utenti in Paesi autoritari a nascondere l’app Proton VPN sul proprio telefono.

L’estensione per browser Proton VPN è compatibile con tutti i browser delle famiglie Firefox e Chromium, inclusi Brave e Microsoft Edge. Consente agli utenti di connettersi ai server mentre le altre applicazioni sui loro dispositivi continuano a funzionare normalmente usando il loro IP locale. Gli utenti con un piano a pagamento possono eseguire l’estensione del browser in tutti i browser che desiderano e possono collegare ogni browser a un server diverso con un massimo di dieci connessioni VPN simultanee.

Precedentemente disponibile per gli utenti con un piano a pagamento, l’estensione per browser di Proton VPN è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. Per informazioni dettagliate su questo aggiornamento, è possibile visitare il post del blog dell’azienda o esplorare il sito web di Proton VPN.