Proton Pass migliora la condivisione delle password con i Link sicuri

Proton, azienda specializzata nel settore della privacy e della sicurezza e nota per la sua esperienza nell’implementazione su larga scala della crittografia end-to-end, ha annunciato il lancio di Link sicuri per Proton Pass, una nuova funzionalità che consente di condividere elementi in modo semplice e sicuro con chiunque, compresi coloro che non sono utenti. Questa evoluzione espande le funzionalità esistenti di condivisione sicura delle password di Proton Pass, rispondendo alle esigenze dei clienti che usano lo strumento sia a scopo personale che lavorativo.

Nel mondo digitale in cui viviamo, sottolinea Proton, le condivisioni non sicure rappresentano un problema significativo. In contesti familiari, quasi la metà (il 43%) degli statunitensi che utilizzano Internet ammette di condividere le proprie password con altre persone utilizzando metodi poco sicuri, ad esempio scrivendole tramite messaggi, annotandole o utilizzando documenti condivisi. Queste pratiche non protette possono avere serie conseguenze, specialmente per le famiglie che condividono online informazioni che vanno dalla semplice password del Wi-Fi di casa a dati estremamente riservati per l’accesso a piattaforme assicurative o bancarie. Nonostante il 90% delle persone si preoccupi per la sicurezza delle proprie password, molti non sanno come aumentarne il livello.

L’ambiente professionale desta altrettante preoccupazioni. Circa il 69% dei lavoratori ammette di condividere le password con i colleghi, spesso attraverso canali poco sicuri come e-mail e chat. Oltre a ciò, il 46% dei tecnici per la sicurezza informatica conserva ancora le password in documenti interni condivisi, esponendo ulteriormente i segreti aziendali a potenziali violazioni. Queste prassi evidenziano che, nel contesto professionale, la mala gestione della sicurezza rappresenta ancora un problema cruciale. Uno strumento di gestione delle password sicuro, quindi, potrebbe aiutare ad affrontarne i rischi, offrendo protezione e semplicità d’uso.

Sebbene Proton Pass offra già la possibilità di usare le casseforti condivise ai gruppi che desiderano condividere in modo sicuro più password e mantenerle aggiornate per tutti i membri, questa nuova funzionalità offre maggiore flessibilità, consentendo una condivisione protetta con coloro che non sono utenti Proton Pass o che devono accedere a una singola password solo per un periodo di tempo specifico. Link sicuri offre un’alternativa priva di rischi alla condivisione delle password tramite email o chat, risolvendo le tipiche falle associate a questi metodi. Questa funzionalità consente agli utenti Proton Pass di condividere le password e altri elementi in modo protetto con chiunque.

Gli utenti riceveranno un link univoco per la condivisione di un singolo elemento, con la possibilità di impostarne la scadenza entro un periodo che va da 1 ora a 30 giorni. In aggiunta, potranno predeterminare il numero di visualizzazioni consentite del link. Quando il destinatario lo aprirà, visualizzerà sul web l’elemento condiviso, compresi eventuali campi aggiuntivi come note o domande di sicurezza, esattamente come appaiono in Proton Pass. In caso di modifica di una password, a differenza di altri strumenti, Link sicuri si aggiornerà automaticamente, facendo sì che i destinatari ricevano sempre la versione più recente.

Il link sicuro verrà generato sul dispositivo dell’utente, di modo che i server Proton non abbiano mai accesso all’URL completo. Quando il destinatario aprirà il link, verrà inviata ai server Proton solo la parte dell’URL necessaria a localizzare l’elemento, mentre la chiave di decriptazione rimarrà privata. Ciò assicura che Proton non possa accedere ai contenuti, garantendo che solo il destinatario previsto, che ha accesso al link, possa visualizzare gli elementi condivisi. In questo modo, viene fornito un ulteriore livello di sicurezza e privacy, sottolinea l’azienda.

Una volta condivisi i link sicuri, gli utenti Proton Pass potranno gestire l’accesso attraverso una nuova sezione dell’app. Questa funzionalità consente agli utenti di tenere facilmente traccia di ciò che è stato condiviso e con chi, di revocare l’accesso, se necessario, e di monitorare i link condivisi che sono scaduti.

“In Proton Pass, il nostro obiettivo è quello di offrire agli utenti tutti gli strumenti necessari per un livello di sicurezza elevato. Con Link sicuri, condividere le password diventerà tanto facile quanto inviare un link, senza mai rinunciare alla privacy. Grazie alla combinazione con la possibilità di condivisione tramite casseforti, Proton Pass non solo migliora la sicurezza degli utenti, ma ne semplifica anche l’esperienza, aumentando così la produttività”, afferma Son Nguyen, Product Lead per Proton Pass.

Nei prossimi giorni Link sicuri sarà reso disponibile ai clienti con il piano Pass Plus o superiori su tutte le piattaforme (Web, iOS, Android, Mac e Windows). Per informazioni dettagliate su questo aggiornamento, consultare il post del blog o esplorare il sito web di Proton Pass per ulteriori informazioni.

Oltre a Link sicuri, Proton lancerà anche la funzionalità opzionale Extra Password, che aggiungerà ancora maggiore flessibilità durante l’accesso a un account Proton Pass. Sebbene gli account Proton siano protetti da una crittografia robusta e sicura, Extra Password consentirà agli utenti di impostare una password aggiuntiva per accedere alle credenziali memorizzate in Pass. Questa funzionalità potrà essere facilmente attivata nelle impostazioni, offrendo agli utenti la possibilità di separare e isolare ulteriormente i propri dati, per una maggiore tranquillità.