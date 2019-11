Protezione oltre il perimetro: Proofpoint compra ObserveIT

Le funzionalità di protezione delle informazioni di Proofpoint si estendono per prevenire i rischi legati a dati e minacce interne provenienti da posta elettronica, cloud ed endpoint: la società ha stipulato un accordo definitivo da 225 milioni di dollari in contanti per l'acquisizione di ObserveIT, piattaforma di insider threat management.

La chiusura dell'operazione è prevista per la fine del quarto trimestre del 2019, ed è ovviamente soggetta alle consuete condizioni normative di chiusura.

Con questa acquisizione Proofpoint estenderà dunque le sue funzionalità di Data Loss Prevention (DLP), andando ad aggiungere gli endpoint a posta elettronica, CASB (Cloud Access Security Broker) e dati memorizzati (data-at-rest), per formare un'offerta DLP enterprise avanzata.

La combinazione tra la tecnologia leggera e avanzata di ObserveIT per gli agent endpoint e le sue capacità di analisi del rischio legato ai dati, assieme alla classificazione delle informazioni, al rilevamento delle minacce e alla intelligence firmate Proofpoint, consentirà alle aziende una capacità senza precedenti di visualizzare le attività degli utenti in relazione ai dati sensibili, ovunque essi risiedano.

In parallelo Proofpoint investirà sull’avanzata soluzione di insider threat management di ObserveIT, che consente ai team di sicurezza di rilevare, investigare e prevenire potenziali incidenti legati a minacce interne, fornendo alert in tempo reale e informazioni concrete sull'attività degli utenti, in un'unica soluzione facile da usare.