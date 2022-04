Project Informatica annuncia l’acquisizione di 3P Technologies

H.I.G. Europe annuncia l’acquisizione di 3P Technologies da parte della propria portfolio company affiliata Project Informatica. Con l’acquisizione di 3P, il Gruppo Project prosegue nel percorso di consolidamento delle proprie competenze nel segmento delle tecnologie e soluzioni audio, video e multimedia già presidiato da Techlit SCM, parte del gruppo da maggio 2021.

L’ingresso di 3P nel Gruppo Project, in team con Techlit SCM, consentirà il rafforzamento della leadership nel segmento, in forte crescita, dei sistemi audio, video e multimediali introducendo nuove competenze su verticali quali l’educational ed il residenziale di lusso. Un consolidamento che, come hanno affermato Christian Pieretto CEO di 3P e Luca Fabiano CEO di Techlit SCM, dà vita ad una realtà con competenze solide e grande esperienza, in grado di supportare le organizzazioni italiane ed estere sui progetti strategici e complessi di digital transformation in ambito audio, video e controllo.

Project Informatica e 3P, le dichiarazioni

Christian Pieretto ha inoltre commentato: “In un mercato sempre più orientato e convergente alle infrastrutture e al mondo IT in generale, l’ingresso nel Gruppo Project ci offre una grande opportunità in termini di proposizione commerciale oltre all’acquisizione di nuove competenze e know-how necessari per affrontare progetti sempre più sfidanti; questa operazione ci consente di accelerare il percorso di crescita nazionale ed internazionale iniziato qualche anno fa. In sinergia con Techlit SCM, inoltre, e grazie alla presenza e alla forza commerciale del Gruppo Project, stiamo dando vita ad un polo di primaria importanza nel mercato audio, video e multimedia in termini di competenze, servizi offerti ai clienti e presenza sul territorio”.

Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica ha commentato: “L’unione di 3P con Project Informatica ci permette di accelerare il nostro percorso di sviluppo aggiungendo nuove competenze nel segmento in forte crescita delle piattaforme collaborative che trasformano il modo di lavorare creando spazi di lavoro integrati, smart e sostenibili. Questa acquisizione porterà il Gruppo ad operare sempre più in progetti destinati al mercato estero”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia ha concluso: “Il progetto di continua crescita di Project Informatica è motivo di orgoglio per H.I.G. e per il management del gruppo, che insieme stanno lavorando nel traghettare Project Informatica verso importanti traguardi in termini dimensionali e reputazionali nel panorama ICT italiano. L’acquisizione di 3P rappresenta un nuovo passo in linea con questa strategia”.

