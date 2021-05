Project Informatica acquisisce Centro Computer

Centro Computer ha avviato le attività per essere integrata completamente all’interno di Project Informatica, con l’obiettivo di creare un’ampia e qualificata sinergia nella gamma di servizi offerti alle imprese.

L’operazione finanziaria avviata da Project Informatica – da luglio 2020 portfolio company di H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 36 miliardi di euro di capitale in gestione – consentirà a entrambe le aziende dell’ICT di accrescere il raggio di copertura geografica.

Con sede a Stezzano (Bergamo), un fatturato di circa 130 milioni di euro e 230 dipendenti, Project Informatica opera da oltre 30 anni nel panorama IT italiano e negli anni ha registrato una crescita che l’ha portata a posizionarsi come partner tecnologico di riferimento di numerose aziende pubbliche e private italiane.

Centro Computer ha una capillare presenza sul territorio e, attraverso le sedi di Cento (Ferrara), Faenza (Ravenna), Modena, Padova e Milano, espanderà il numero di partnership tecnologiche di Project Informatica e favorirà un ampliamento del portafoglio prodotti e servizi da offrire ai clienti grazie all’unione delle diverse competenze sviluppate dalle aziende.

L’integrazione darà ulteriore stimolo al percorso di sviluppo di Centro Computer e Project Informatica per proseguire con rinnovato impegno nell’arricchimento di expertise delle società, con l’obiettivo di identificare sinergie e competenze utili a soddisfare le esigenze sempre più diversificate dei clienti.

Alberto Ghisleni, fondatore e AD di Project Informatica ha sottolineato che l’acquisizione di Centro Computer rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Project Informatica che garantirà una rilevante espansione sul territorio italiano, l’ampliamento della base dei partner tecnologici e il raggiungimento a livello di gruppo di un fatturato pari a 180 milioni di euro e una forza organica di 400 risorse.

In dettaglio, tra i punti di forza di Centro Computer si distinguono le soluzioni di Fleet-Print-Mobility Management che integrano i vantaggi dell’acquisto e della locazione operativa di PC, stampanti, dispositivi mobili e servizi e che consentono di gestire con un unico contratto tutto il parco dei posti di lavoro con assoluta modernità, flessibilità, semplicità ed efficienza.

Tra i progetti in cantiere si prevedono di avviare nuovi investimenti per arricchire le specializzazioni in ambito intelligenza artificiale e Mixed Reality per le imprese del settore manifatturiero, così come si proseguirà con l’attenzione ai servizi di Security IT e per la gestione e l’integrazione dei data center in cloud.