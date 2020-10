Prime Day 2020 al via, diversi sconti già disponibili su Amazon

Amazon si prepara a dare il via al Prime Day alle 00:01 del 13 ottobre in 19 paesi del mondo. Per due giorni i clienti Amazon Prime avranno accesso esclusivo a più di un milione di offerte su tutto ciò che desiderano, inclusi i marchi più popolari e amati, oltre ai regali imperdibili in ogni categoria, dai giocattoli, all’elettronica, dalla moda ai dispositivi Amazon e molto altro ancora.

Già oggi si può acquistare con Alexa su un dispositivo Echo per ottenere l’accesso anticipato a offerte selezionate sui dispositivi. Basta chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?”.

Chiunque può iniziare subito i propri acquisti natalizi e risparmiare durante questo Prime Day iscrivendosi ad Amazon Prime, oppure attivando il periodo di uso gratuito di 30 giorni, alla pagina www.amazon.it/primeday.

Supporto alle piccole imprese

I clienti Amazon Prime possono offrire un supporto alle piccole e medie imprese durante questo Prime Day acquistando le offerte disponibili nello Store dedicato alle PMI. Oltre la metà dei prodotti venduti su Amazon nel mondo provengono dai partner di vendita, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. Durante lo scorso Prime Day, i clienti di tutto il mondo hanno acquistato prodotti per oltre 2 miliardi di dollari dalle PMI.

Per rendere più semplice per i clienti supportare le piccole e medie imprese, Amazon ha lanciato nuove selezioni curate per mettere in contatto i clienti con le PMI locali. Fino a stasera, Amazon offre un buono promozionale di 10 € da utilizzare durante Prime Day ai clienti che spendono 10 € in prodotti venduti da piccole e medie imprese selezionate. Tutti i dettagli sono disponibili su amazon.it/pmi.

Anticipazioni sulle offerte di Prime Day

Di seguito proponiamo un’anteprima delle offerte di Prime Day:

Dispositivi Amazon

Amazon Launchpad

Risparmia fino al 30% su una selezione di prodotti presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio:

Elettronica

Ulteriori offerte da Amazon:

Amazon Music – Per soli 0,99 € per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli 0,99 € per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità. Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10 € da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10 € da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99 € per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99 € per 3 mesi. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Visita amazon.it/warehouse

I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Visita amazon.it/warehouse Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su primenow.amazon.it i clienti Prime riceveranno 5 € di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su primenow.amazon.it i clienti Prime riceveranno 5 € di sconto ogni 5 prodotti acquistati. Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99 € o noleggiare a 1,99 €.

Tutti modi per fare acquisti in questo Prime Day