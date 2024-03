PortraitPro 24 porta l’AI generativa nell’editing dei ritratti fotografici

Anthropics Technology ha annunciato il lancio di PortraitPro 24, un software di fotoritocco alimentato dall’intelligenza artificiale, veloce e facile da usare. PortraitPro 24 è l’ultima versione del software di ritocco intelligente che offre ai fotografi velocità, semplicità e precisione nell’editing dei ritratti.

Grazie agli esclusivi moduli di AI generativa, PortraitPro 24 migliora in modo intelligente aree specifiche di un ritratto. La forza del miglioramento può essere calibrata con precisione grazie a cursori regolabili, offrendo un approccio innovativo alla creazione di ritratti di grande impatto.

Tra le nuove funzionalità, c’è innanzitutto Mouth Inpainting e Teeth Replacer: grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati, gli utenti possono ora perfezionare senza sforzo le forme e le texture della bocca, risolvendo problemi comuni come labbra screpolate e scolorimento. È ora possibile ottenere sorrisi perfetti sbiancando, raddrizzando e migliorando i denti con precisione.

Con la funzione Glasses Reflection Remover è possibile dire addio ai riflessi che distraggono: le funzionalità di ottimizzazione degli occhiali rivelano la vera essenza del soggetto e i livelli di miglioramento possono essere regolati con precisione grazie a cursori intuitivi, per un controllo senza precedenti e risultati sorprendenti.

La funzionalità Face Recovery permette di rivitalizzare i volti sfocati dei propri scatti con l’innovativo strumento di recupero di PortraitPro 24, per far risaltare di nuovo ogni dettaglio. E ora inoltre possibile salvare le maschere della pelle e dei capelli come canali aggiuntivi nei file TIFF, offrendo un flusso di lavoro diretto ed efficiente in Photoshop.

PortraitPro 24 presenta inoltre un flusso di lavoro migliorato: permette di passare senza problemi da un volto all’altro nelle foto di gruppo, di condividere in modo fluido i preset, di utilizzare una casella di ricerca dei preset semplificata, di esplorare più opzioni di salvataggio delle immagini e, esclusivo di Studio Max, di applicare più preset a ogni immagine, generando rapidamente una vasta gamma di opzioni.

Il nuovo rilevatore di genere ed età è più accurato, grazie alla più recente tecnologia di analisi delle immagini e la gestione ottimizzata della memoria analizza la RAM e la CPU della macchina, rendendo più veloce l’elaborazione delle foto in modalità batch (solo Studio Max).

“Siamo entusiasti di presentare PortraitPro 24, che spinge i confini dell’editing dei ritratti con le sue potenti capacità di AI generativa“, ha dichiarato Alexander Berend, CEO di Anthropics. “Con queste nuove funzioni, gli utenti possono ottenere risultati professionali con facilità, risparmiando tempo e liberando infinite possibilità creative“.

Il software PortraitPro 24 secondo l’azienda rende il ritocco dei foto ritratti più veloce e più facile che mai: è ricco di nuove funzioni che consentono di risparmiare tempo, aiuta i fotografi a raggiungere un’efficienza e una creatività senza precedenti, dando loro il pieno controllo del processo.

PortraitPro 24 è disponibile in tre edizioni:

PortraitPro Standard – Software standalone per fotografi che lavorano con file JPG o TIFF a 24 bit.

– Software standalone per fotografi che lavorano con file JPG o TIFF a 24 bit. PortraitPro Studio – Per i fotografi che lavorano direttamente con i file RAW o che desiderano la qualità superiore dei file a colori a 48 bit, supporta la conversione tra diversi spazi colore e offre il supporto dei profili colore incorporati JPEG/TIFF. Offre una finestra di dialogo Batch.

– Per i fotografi che lavorano direttamente con i file RAW o che desiderano la qualità superiore dei file a colori a 48 bit, supporta la conversione tra diversi spazi colore e offre il supporto dei profili colore incorporati JPEG/TIFF. Offre una finestra di dialogo Batch. PortraitPro Studio Max – Per i fotografi professionisti o per chi lavora con un gran numero di immagini. Modalità Batch completa per accelerare notevolmente il flusso di lavoro.

Sul sito di Anthropics è possibile confrontare le funzionalità incluse nelle diverse edizioni e ottenere informazioni sui prezzi, sui requisiti di sistema e sulle compatibilità; il software è disponibile per Mac e Windows ed è possibile scaricare una versione free trial.