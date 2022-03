PMI e revisione, l’importanza del contesto industriale

Il prossimo 28 marzo Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia organizza un interessante webinar che tratterà, tra l’altro, della necessità da parte del revisore di comprendere appieno non soltanto l’azienda oggetto di revisione, ma anche il contesto ed il mercato nel quale essa opera. Il ruolo fondamentale del supporto digitale.

Daniele Sirianni, Dottore Commercialista e Revisore legale, relatore in materia di revisione legale, terrà il prossimo lunedì 28 marzo un webinar dal titolo "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera"

Il relatore spiegherà come l’attenzione e la comprensione del contesto produttivo di riferimento sia un preambolo necessario nella pianificazione della revisione, sia per le realtà industriali grandi sia per le piccole e medie imprese.

Un professionista accetterà l’incarico per una revisione subordinandola all’accessibilità ad una serie di informazioni dell’impresa il cui bilancio va revisionato, ma anche del contesto specifico nel quale l’impresa opera.

Strumenti di base per una corretta attività di revisione sono la capacità e l’esperienza professionale, ma imprescindibile è anche la tecnologia digitale che mette a disposizione strumenti di analisi gestionale dotati di intelligenza artificiale, ad esempio Genya Revisya di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Sirianni specificherà nel suo intervento che un professionista può non essere nell’immediato al corrente delle informazioni societarie e di scenario per poter valutare un’efficace attività di revisione. È per questo motivo che uno strumento gestionale digitale altamente innovativo come Genya Revisya aiuta e consente, a partire dall’importazione dei dati di bilancio, di accedere a tutta una serie di informazioni quali- e quantitative che facilitano la comprensione dei rischi e della continuità aziendale.

“È fondamentale comprendere lo spirito della norma che allarga la revisione alle PMI. Quest’ultima potrà essere poi esibita a tutti gli stakeholder, si tratti dei clienti, dei fornitori, dei collaboratori, delle banche e del mondo finanziario come anche dello Stato. Una impresa in salute rappresenta il benessere e la prosperità e non rischia di pesare sulla collettività.”

Il gestionale Genya Revisya contribuisce a costruire l’approccio conoscitivo al settore nel quale l’azienda opera. Attraverso l’analisi del bilancio e grazie all’intelligenza artificiale il gestionale elabora analisi macro e ritorna indici, indicatori e equilibri economici e finanziari.

Genya Revisya propone una strategia di revisione ottimizzata e volta a minimizzare il volume di controlli da effettuare a parità di rischio. Inoltre la soluzione digitale è sviluppata e puntualmente aggiornata secondo la metodologia ufficiale CNCDEC in collaborazione con RSM, una delle più importanti società di Revisione e Consulenza mondiale.

Daniele Sirianni durante il webinar si soffermerà sulle aspettative digitali di un professionista per approcciare la revisione contabile che a breve vedrà una platea di società che vi faranno ricorso molto ampliata.

“La revisione contabile allargata alla platea delle PMI è anche un’opportunità di evoluzione professionale. Il commercialista che diventa revisore dei conti entra in un contesto professionale più articolato che gli consente anche di mettere in mostra tutte le sue capacità e conoscenze. È ovvio che un gestionale innovativo semplifica in modo rilevante tutti gli aspetti che una revisione richiede. La dashboard di Genya Revisya è super-intuitiva e consente l’accesso semplice all’analisi dei dati di bilancio. Offre l’evidenza delle aree di rischio, genera un approccio di revisione e indica la risposta al rischio identificato. Il processo di revisione non si fa influenzare in automatico dall’esterno, ma il contesto esterno serve al revisore per elaborare paragoni. Nell’ambito della revisione si dà un notevole peso all’organizzazione interna della società i cui bilanci vengono revisionati. È necessario valutare l’affidabilità del controllo interno, la visione allargata non è influente ai fini della revisione, ma genera la conoscenza dell’impresa e del suo contesto. Questi sono tutti fattori che un revisore deve tenere in considerazione oltre all’analisi dei numeri e dei dati. È del tutto evidente che gli automatismi liberano spazi temporali per le analisi di contesto e di contorno che sono altrettanto importanti.”

