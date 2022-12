Pixelmator Pro rimuove gli artefatti dalle immagini con l’intelligenza artificiale

Quest’anno è stato ricco di importanti aggiornamenti per Pixelmator Pro – è recente l’introduzione del supporto video – e il team ha deciso di concludere il 2022 con un ulteriore update che arricchisce le funzionalità di questo strumento professionale per l’editing di immagini su Mac.

La società sviluppatrice ha infatti rilasciato Pixelmator Pro 3.2.3 con una nuova funzione chiamata Deband, che consente di rimuovere gli artefatti di posterizzazione e compressione dalle immagini con un semplice clic.

La nuova funzione, come molti degli altri tool dell’applicazione, è potenziata dall’intelligenza artificiale.

Il color banding (le bande di colore, o posterizzazione) è un tipo comune di artefatto dell’immagine, particolarmente evidente nelle foto di bassa qualità che presentano gradienti o ampie aree di colore pieno. Invece di fondersi in maniera fluida e uniforme, i colori saltano bruscamente da una tonalità all’altra, formando delle bande di colore distinte.

Sebbene la posterizzazione non sia particolarmente difficile da eliminare – si può sfocare o aggiungere del rumore per nasconderla – si tratta di un’operazione che richiede molto lavoro, sottolinea il team di Pixelmator.

Team che, grazie alla “magia” del machine learning, è stato in grado di trasformare il color debanding in un processo semplice che è possibile eseguire con un solo clic. E – promettono gli sviluppatori del software – con risultati eccellenti.

L’algoritmo di Deband è stato addestrato ad analizzare in modo intelligente i colori, i gradienti e le texture delle immagini, a determinare dove si trovano le aree interessate e a smussarle senza toccare i dettagli più fini delle altre parti dell’immagine, in modo che questi rimangano nitidi anche dopo la rimozione delle bande di colore.

Inoltre, il team sottolinea che la funzione Deband funziona anche su diversi artefatti da compressione (ad esempio, nei JPEG fortemente compressi), in modo da ottenere immagini complessivamente migliori.

Oltre alla nuova funzione, il team di Pixelmator ha anche creato una collezione di nuovi template a tema natalizio che gli utenti possono facilmente personalizzare e condividere. In questo aggiornamento sono inclusi 18 template disegnati da artisti per creare post sui social media, storie, poster e biglietti d’auguri completamente ottimizzati per la condivisione online e la stampa.

L’update è gratuito per tutti gli utenti esistenti: chi non possiede ancora una copia di Pixelmator Pro, può acquistarla sul Mac App Store: al momento – per un tempo limitato – con il 50% di sconto.