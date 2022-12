Pixelmator Pro 3.2 per Mac ora fornisce l’editing anche dei video

Pixelmator Pro 3.2, nome in codice Lumière, ultima versione dello strumento professionale di editing delle immagini per Mac, è ora disponibile.

L’aggiornamento supporta i livelli video e introduce nuovi modi per creare design animati in Pixelmator Pro; aggiunge anche il supporto per nuovi formati di video e immagini in movimento, include nuovi template video, migliora il supporto per i documenti Motion e altro ancora.

Nel corso degli anni, sottolinea il team del software di fotoritocco, sono stati introdotti in Pixelmator Pro molti strumenti di modifica delle immagini potenti ma facili da usare e, d’ora in poi, gli utenti potranno usare questi stessi strumenti anche per l’editing dei video. I layer video funzionano come i normali livelli immagine, rendendo facile e veloce mascherare o ritagliare i video, aggiungere effetti, regolare i colori e molto altro.

Grazie al framework AVFoundation di Apple, Pixelmator Pro offre prestazioni di riproduzione video molto veloci, assicura l’azienda. Quindi, che si tratti di migliorare i video dell’iPhone o di creare composizioni video a più livelli con immagini, forme e testo, l’esperienza di editing in tempo reale è sempre fluida. E senza che sia necessaria un’app di editing video separata per creare design accattivanti e in movimento.

È possibile utilizzare i pratici controlli on-canvas per riprodurre e mettere in pausa rapidamente i video, modificare la durata del video, scorrere i singoli fotogrammi, scegliere un poster frame o mettere in mute l’audio. Inoltre, è possibile mantenere i controlli video sempre visibili, anche quando si sta modificando altri livelli, oppure visualizzarli automaticamente quando viene selezionato un layer video.

Per le composizioni più complesse che includono più layer video, il team di sviluppo ha aggiunto impostazioni avanzate per il delay del playback e per la scelta del comportamento dei primi e degli ultimi frame di un video.

Per mostrare alcuni dei modi in cui i livelli video possono essere utilizzati nei progetti, il team ha creato 12 template ispirati al cinema. Gli utenti possono sostituire rapidamente i segnaposto nei template con i propri video o anche con le Live Photos per ottenere un progetto dall’aspetto da film blockbuster, oppure per creare storie accattivanti per i social media.

Pixelmator Pro, inoltre, ora supporta i formati video più diffusi, tra cui MP4 e QuickTime Movie, e può anche funzionare con formati di immagini in movimento come GIF e PNG animate. Poi, è possibile condividere i propri video modificati o le proprie composizioni video in qualsiasi formato video supportato, con frame rate, qualità e dimensioni personalizzabili.

Quando si esportano i progetti come filmati QuickTime, è possibile anche scegliere tra una serie di formati di compressione, tra cui HEVC con supporto per i video con trasparenza, Apple ProRes 4444 – un formato molto diffuso nella post-produzione video professionale – e altri ancora.

Infine, in questo aggiornamento sono stati inseriti anche alcuni miglioramenti al supporto di Motion. Ora i progetti di Pixelmator Pro esportati in Motion manterranno tutti i font custom e molte delle regolazioni del colore e degli effetti non distruttivi saranno sostituiti da equivalenti filtri Motion.

Per un elenco completo di tutte le funzioni incluse in Pixelmator Pro 3.2 Lumière è possibile visitare la pagina dedicata all’aggiornamento.

Al momento di scrivere Pixelmator Pro è ancora in vendita con il 50% di sconto. Per gli utenti esistenti, Pixelmator Pro 3.2 è disponibile come aggiornamento gratuito sul Mac App Store.