Più tempo per TikTok: video lunghi fino a tre minuti

TikTok ha annunciato che, nelle prossime settimane, renderà progressivamente disponibile per tutti i suoi utenti l’opzione di creare video più lunghi di un minuto.

La piattaforma social offrirà alla sua ampia community globale una modalità più flessibile di creazione di contenuti per poter registrare, caricare e modificare video fino a tre minuti di lunghezza direttamente in app.

L’arrivo della nuova funzione, ha sottolineato TikTok, verrà poi notificata a ciascun utente.

Quello dei video brevi è stato sin dalla nascita il formato peculiare che ha caratterizzato e decretato il successo della nota piattaforma social.

Il formato breve di TikTok ha contribuito a creare un nuovo stile di comunicazione video che ha dimostrato di saper conquistare i gusti e le preferenze, soprattutto di un pubblico più giovane, sia per la fruizione che per la creazione dei contenuti. Dimostrando come fosse possibile esprimersi anche in meno di 60 secondi.

Tuttavia, a quanto pare la decisione da parte dell’azienda di offrire alla sua community globale la possibilità di creare video più lunghi, e di aprire in tal modo le porte a nuove e più ricche opportunità di condivisione e intrattenimento, arriva dalle richieste della community stessa.

Qualcuno potrebbe già avere avuto modo di vedere su TikTok dei video più lunghi. L’azienda infatti, ha dato ai content creator di tutto il mondo la possibilità di sperimentare con il formato più esteso.

I creatori di contenti avevano espresso all’azienda il desiderio di avere un po’ più di tempo per rendere ancora più vivaci i loro video e poter sfruttare ancora meglio gli strumenti creativi di TikTok.

Grazie a questa funzione, d’ora in poi i content creator avranno a disposizione un formato ideale per creare nuovi tipi di contenuti, o ampliare quelli che creano già, con tutta la flessibilità resa possibile dalla maggiore durata.