Pinterest lancia nuovi strumenti per gli inserzionisti

Le persone che usano Pinterest cercano ispirazione con diversi intenti: dalla ricerca delle ultime tendenze al clic sull’annuncio per il loro prossimo acquisto, si aspettano di trovare ciò che vogliono comprare e sono pronte a scoprire altro.

Ora Pinterest ha annunciato l’estensione dello strumento Pinterest Trends e la nuova API di Pinterest per le conversioni, che sono disponibili in tutto il mondo.

La piattaforma punta sugli inserzionisti e presenta nuovi strumenti per i marketer che contribuiscono a rendere ancora più coerente il percorso che va dall’inizio del ciclo di vita della campagna alla produzione dei report post-campagna.

L’ampliamento dello strumento Pinterest Trends aiuta gli inserzionisti di tutto il mondo a ottenere dati statistici più dettagliati sui comportamenti di pianificazione dei Pinner per basare su di essi la pianificazione delle campagne attraverso contenuti creativi e targeting.

Inoltre, alla fine del percorso pubblicitario, la nuova API di Pinterest per le conversioni offre agli inserzionisti una panoramica completa delle prestazioni della campagna per misurare le interazioni del pubblico sul sito web degli inserzionisti.

Nelle prossime settimane l’API di Pinterest integrerà anche funzioni di conversione a livello globale in collaborazione con il partner commerciale Shopify e il partner per la gestione dei tag Google Tag Manager.

“Pinterest ha un posizionamento unico, tra la scoperta e l’acquisto, dove l’ispirazione incontra l’intento. Stiamo investendo in tutta la nostra piattaforma pubblicitaria per aiutare le aziende di tutto il mondo a raggiungere i loro obiettivi e a connettersi con i consumatori più motivati in ogni fase del ciclo di vita della campagna“, Bill Watkins, Chief Revenue Officer di Pinterest.

Pinterest aiuta i brand a raggiungere risultati migliori

Pinterest ha esteso lo strumento Pinterest Trends, già disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, ad altri 30 Paesi e 22 lingue a livello globale, offrendo dati statistici sui picchi dei volumi di ricerca dei termini tanto dettagliati come mai prima d’ora.

Gli inserzionisti possono utilizzare queste informazioni per determinare gli argomenti di tendenza tra il pubblico e allineare contenuti creativi, targeting, merchandising e calendari editoriali e di vendita alle tendenze con più interazioni da parte degli utenti. Lo strumento attivo a livello globale è ora disponibile su tutte le piattaforme, in versione ottimizzata per desktop e tablet.

Lo strumento Pinterest Trends può aiutare gli inserzionisti a ottenere ottimi risultati durante le festività del 4° trimestre e non solo, grazie a funzionalità innovative tra cui:

Tendenze che piacciono al proprio pubblico : questo widget sulla homepage di Pinterest Trends consente agli inserzionisti di visualizzare le tendenze che ricevono più interazioni da parte degli utenti e l’andamento dei follower negli ultimi 90 giorni.

: questo widget sulla homepage di Pinterest Trends consente agli inserzionisti di visualizzare le tendenze che ricevono più interazioni da parte degli utenti e l’andamento dei follower negli ultimi 90 giorni. Tendenze per fascia demografica : strumento che aiuta gli inserzionisti a filtrare per età, argomento, ora e luogo.

: strumento che aiuta gli inserzionisti a filtrare per età, argomento, ora e luogo. Festività ricorrenti: nuovi tipi di tendenze, come le festività ricorrenti, aiutano gli inserzionisti ad allineare meglio i calendari editoriali e di marketing ai picchi di interazione con i diversi argomenti da parte dei Pinner.

Nuova API per le conversioni

L’API di Pinterest per le conversioni è il nuovo modo sicuro e affidabile con cui gli inserzionisti possono collegare i propri dati a Pinterest per ottenere un miglioramento del targeting e delle misurazioni. Questa soluzione server-to-server senza tag offre agli inserzionisti una visibilità continua delle prestazioni, rendendo possibile al contempo l’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie su Pinterest, un aspetto particolarmente importante per l’evoluzione del settore.

Ad oggi, centinaia di inserzionisti in tutto il mondo collaborano con Pinterest per implementare l’API per le conversioni con l’obiettivo di osservarne l’impatto sulle prestazioni e sull’affidabilità dell’inserzionista. I primi risultati di queste ricerche – afferma l’azienda – hanno mostrato che l’API per le conversioni non rappresenta solo il futuro della misurazione delle conversioni, ma agisce anche come motore attuale delle performance per gli inserzionisti di Pinterest.

Dopo il recente lancio dell’API di Pinterest per lo shopping, l’API di Pinterest per le conversioni è l’ultimo caso d’uso dell’API di Pinterest e dell’intera suite di soluzioni per la misurazione di Pinterest. L’API di Pinterest per le conversioni è disponibile a livello globale per tutti gli inserzionisti e può essere implementata direttamente o tramite i partner Shopify o Google Tag Manager.

Integrazione diretta: consente un maggiore controllo all’inserzionista. Richiede risorse di sviluppo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la piattaforma per sviluppatori di Pinterest.

consente un maggiore controllo all’inserzionista. Richiede risorse di sviluppo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la piattaforma per sviluppatori di Pinterest. Integrazione tramite i partner: in arrivo nelle prossime settimane, gli inserzionisti potranno configurare rapidamente l’API per le conversioni tramite terzi senza ricorrere a risorse di sviluppo Shopify : attualmente disponibile per tutti i commercianti di Pinterest, attraverso il Pinterest channel. Google Tag Manager : per gli inserzionisti che stanno già lavorando con il lato server di GTM.

in arrivo nelle prossime settimane, gli inserzionisti potranno configurare rapidamente l’API per le conversioni tramite terzi senza ricorrere a risorse di sviluppo

Leggi tutti i nostri contenuti su Pinterest