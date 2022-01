Pietro Labriola è amministratore delegato del Gruppo Tim

Il Cda di Tim ha cooptato e nominato con effetto immediato Pietro Labriola nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. Labriola, che mantiene l’incarico di Direttore Generale, rimetterà agli organi sociali della controllata in Brasile TIM SA il mandato di consigliere di amministrazione e di Ceo.

In qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale Labriola si qualifica come Amministratore Esecutivo (non indipendente) e Ceo, a seguito del rilascio di tutte le responsabilità organizzative e le deleghe già attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2021.

Il Presidente Salvatore Rossi mantiene la delega alla comunicazione per quanto relativo alla manifestazione d’interesse indicativa non vincolante pervenuta da KKR & Co e al processo che ne è conseguito.

In Brasile Labriola ha guidato Tim dal 2015 come Chief Operating Officer e poi dal 2019 come Amministratore Delegato, e ne ha trainato la crescita consolidando il percorso di sviluppo con l’acquisizione di Oi e delle licenze 5G, fornendo un determinante contributo allo sviluppo digitale di un paese tra i più vitali.

Nel Gruppo Tim dal 2001, Labriola ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito del Marketing per i segmenti aziende e consumer dei servizi di telefonia fissa e mobile.

Nel 2006, inoltre, è stato nominato Amministratore Delegato di Matrix e nel 2013 ha assunto la responsabilità della funzione Business Transformation.

Prima di approdare nel Gruppo Tim, dal 1996 Labriola ha operato in Infostrada, come direttore business development prima e marketing poi, e precedentemente ha ricoperto incarichi in Boston Consulting Group, Cable&Wireless e France Telecom.

Pietro Labriola è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bari e ha conseguito un Master in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis, Parco Scientifico.