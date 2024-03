Phoenix Technologies e IBM offrono per la prima volta in Svizzera una soluzione AI sovrana

Phoenix Technologies, un cluster tecnologico svizzero, e IBM hanno annunciato oggi l’apertura di un nuovo Centro di Innovazione AI in Svizzera, offrendo accesso all’hardware e software AI di IBM, incluso IBM watsonx basato su OpenShift AI, ai loro clienti attuali e futuri.

Questa iniziativa mira a supportare principalmente le aziende nel settore sanitario, scienze della vita, banche, assicurazioni e enti governativi, permettendo loro di utilizzare la soluzione kvant AI di Phoenix, che sfrutta l’hardware e il software AI di IBM integrati nella “Swiss Sovereign Cloud” di Phoenix.

La soluzione kvant AI risponde alla crescente domanda di strumenti per la creazione, l’ottimizzazione e il dispiegamento di modelli AI avanzati all’interno di una cloud sovrana svizzera, garantendo alta disponibilità, scalabilità e sicurezza a tutti i livelli del stack tecnologico. Grazie alla collaborazione tra Phoenix, IBM e Red Hat, kvant AI offre una soluzione AI completa da un capo all’altro del processo, basata sulle più recenti capacità di calcolo AI, per promuovere lo sviluppo di modelli fondamentali.

Thomas Taroni, Presidente e CEO di Phoenix Technologies, ha evidenziato l’importanza di kvant AI e IBM watsonx nel potenziare le aziende svizzere con asset e soluzioni integrate AI, per incrementare la competitività globale della Svizzera.

Le aziende potranno beneficiare della soluzione kvant AI completa, inclusi i servizi AI Unit, AI Services e AI Data Services di Phoenix, con IBM watsonx. kvant AI è progettata per accelerare l’innovazione rispettando gli standard di compliance, certificazione e le esigenze normative delle autorità e delle aziende svizzere di tutti i settori chiave.

Christian Keller, General Manager di IBM Svizzera, ha sottolineato come questa iniziativa permetterà alle imprese e agli istituti di ricerca svizzeri di realizzare innovazioni AI in un ambiente cloud sicuro, affidabile e flessibile nel territorio svizzero.

Il centro di innovazione AI, situato nel cuore del dinamico cluster europeo delle scienze della vita, Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus ad Allschwill, aprirà nell’estate del 2024. Questo spazio di 115.000 m2 sarà dedicato all’innovazione, offrendo capacità di calcolo estese e software AI per promuovere l’uso e lo sviluppo dell’AI e la creazione di ecosistemi AI locali.

Alessandro Curioni di IBM Research Europe – Zürich ha enfatizzato il ruolo della Svizzera come hub per le tecnologie innovative, notando che la collaborazione con Phoenix fornirà accesso non solo a watsonx ma anche all’hardware AI di punta di IBM Research, specificatamente sviluppato per carichi di lavoro AI, potenziando così la tecnologia avanzata per i progetti dei clienti e accelerando le scoperte scientifiche.

Questa partnership offre soluzioni AI generative di punta, includendo l’accesso alla piattaforma IBM watsonx Data & AI per workflow e applicazioni, e a Red Hat OpenShift AI per la gestione. Grazie a watsonx.governance, è possibile monitorare, catalogare e controllare l’AI generativa, il machine learning e i large language models durante tutto il ciclo di vita dell’AI, migliorando la rilevazione e la mitigazione dei rischi e promuovendo pratiche etiche e conformi alla legge.

La collaborazione include anche l’installazione di infrastrutture AI ottimizzate per l’AI in Svizzera, comprensive di GPU e IBM Prototype Artificial Intelligence Unit (AIU), basate su Red Hat OpenShift per offrire un ambiente ibrido e nativo cloud, migliorando così la capacità di calcolo e l’efficienza per l’addestramento AI.

Il cluster AI all’interno della Phoenix “Swiss Sovereign Cloud” è ora disponibile, e le aziende interessate possono iniziare i loro progetti basati su AI sovrana in Svizzera contattando Phoenix.