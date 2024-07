Philipp Herzig, SAP: la nostra è un’intelligenza artificiale pensata per il business

L’AI avrà un impatto enorme sull’economia globale nei prossimi anni: intervista a Philipp Herzig, Chief Artificial Intelligence Officer SAP SE.

Joule, il nuovo co-pilota di SAP per l’AI generativa, è stato annunciato di recente. Puoi spiegare come Joule migliorerà l’efficienza aziendale e quali sono le caratteristiche principali che Joule offrirà?

Con Joule, stiamo rivoluzionando la user experience consentendo agli utenti di interagire con le soluzioni in linguaggio naturale. Entro la fine di quest’anno, l’80% delle transazioni utilizzate più di frequente nei sistemi SAP sarà gestito via Joule. Una funzionalità chiave in Joule, che abbiamo annunciato al nostro recente evento SAP Sapphire, è il Document Grounding che consente alle organizzazioni di alimentare Joule con documenti non strutturati di SharePoint, Google Workspace e altri sistemi. Ciò permette agli utenti di combinare dati SAP strutturati con informazioni archiviate in documenti diversi, in modo che Joule possa fornire all’utente analisi di business rilevanti e specifiche dell’organizzazione in un modo che prima non era possibile. E con l’integrazione di Joule e Microsoft Copilot, uniamo i due copilot più potenti del mondo aziendale.

Avete compiuto progressi significativi nella governance dei dati e dell’intelligenza artificiale, in particolare grazie alla partnership con Collibra. Può spiegarci in che modo questa integrazione migliorerà la trasparenza e la responsabilità quando si utilizzano i dati dell’AI?

Le infrastrutture di dati dei nostri clienti spesso sono distribuite su più sistemi. Per trarre vantaggio da tutte le grandi innovazioni e guadagni di efficienza offerti dall’AI, le aziende hanno bisogno di un approccio integrato che unifichi i dati sottostanti in un data fabric aziendale. Inoltre, la qualità e la governance dei dati svolgono un ruolo importante nell’era dell’AI.

All’inizio di quest’anno, abbiamo annunciato la nostra collaborazione ampliata con Collibra per fornire una governance dei dati end-to-end in tutto il data fabric dell’impresa. Come parte di SAP Datasphere, Collibra gestisce i dati aziendali ovunque risiedano, garantendo il giusto livello di qualità, integrità e utilizzo etico in tutta l’organizzazione. Si tratta di un passo significativo per garantire la trasparenza e la responsabilità necessarie per utilizzare i dati di business nelle soluzioni di AI.

Al SAP TechEd, SAP ha introdotto SAP Build Code, una soluzione generativa di sviluppo di applicazioni supportata dall’AI. In che modo questa nuova offerta supporterà gli sviluppatori e quali vantaggi apporterà alle aziende?

SAP Build Code è un ambiente di sviluppo abilitato dall’AI per il cloud per la codifica integrata, il test e la gestione delle applicazioni lungo tutto il processo di sviluppo delle applicazioni su SAP Business Technology Platform (SAP BTP). SAP Build Code supporta gli sviluppatori con algoritmi di AI avanzati per generare frammenti di codice, suggerire ottimizzazioni e offrire una guida alla codifica in tempo reale assicurando una migliore qualità del codice e una maggiore riutilizzabilità in altre app e progetti.

L’integrazione di Joule e la sua funzionalità per gli sviluppatori ABAP, che sarà disponibile entro la fine di quest’anno, aiuteranno a rispondere alle domande, nonché a generare, comprendere e testare il moderno codice cloud ABAP. Gli sviluppatori saranno in grado di generare modelli di dati, servizi e campioni con pochi semplici prompt e utilizzare il linguaggio naturale per automatizzare la logica di business e i test. Ciò ridurrà sensibilmente i task ripetitivi e per la codifica manuale permettendo agli sviluppatori di concentrarsi su attività di livello superiore, garantire coerenza e qualità in base alle best practice e creare nuove soluzioni più rapidamente.

L’adozione dell’AI richiede una governance rigorosa per garantire l’etica e la privacy. Quali passi state per garantire che le sue soluzioni di intelligenza artificiale rispettino questi principi?

Il ruolo dell’AI per il business sta diventando sempre più strategico, e SAP sta rafforzando il proprio impegno per un’AI rilevante, affidabile e responsabile, principi che l’azienda ha sostenuto fin da subito. Questo impegno include la prioritizzazione della privacy e della sicurezza dei dati man mano che vengono rilasciate nuove funzionalità di AI. I rigorosi standard che governano tutto lo sviluppo di prodotti SAP si estendono anche alle nostre offerte di AI, con precisi protocolli di sicurezza, prodotto e privacy dei dati. Un comitato etico dell’AI esamina tutti i casi di utilizzo dell’AI per garantire uno sviluppo responsabile.

In linea con il nostro impegno per l’AI responsabile iniziato nel 2018, SAP ha annunciato a Sapphire 2024 di aver adottato i 10 principi guida della raccomandazione dell’UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale. Questi principi sono progettati per garantire che le tecnologie AI siano sviluppate e utilizzate in modi che rispettano i diritti umani, promuovono l’equità e sostengono lo sviluppo sostenibile.

Con l’aumento dell’utilizzo dell’AI nelle operazioni quotidiane, quali sono le principali sfide che SAP anticipa e come pensa di affrontarle?

Ci sono diverse sfide da considerare quando si utilizza l’AI. In primo luogo, la qualità e la governance dei dati rappresentano aspetti molto critici che le aziende devono risolvere per sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale. Ciò richiede una valida e pulita strategia di integrazione dei dati, che SAP offre ai clienti con soluzioni come SAP Datasphere.

In secondo luogo, questi dati hanno bisogno del contesto dell’azienda e dell’utente, il che non avviene quando le organizzazioni implementano uno qualsiasi dei modelli di AI disponibili sul mercato. Questo è il motivo per cui il nostro approccio consiste nel fornire le nostre soluzioni AI integrate nelle applicazioni, dove avviene il lavoro effettivo, con Joule come copilota di AI generativa che conosce il contesto dell’azienda e dei suoi processi. Si tratta di un’intelligenza artificiale pensata per il business. Inoltre, forniamo l’accesso a oltre 20 modelli generici tramite l’hub di AI generativa come parte di SAP AI Core in SAP Business Technology Platform per offrire ai clienti la flessibilità di scegliere il modello migliore per casi di utilizzo specifici.

In terzo luogo, la regolamentazione, la conformità e la privacy dei dati sono in cima all’agenda di molti leader aziendali. Il nostro approccio all’AI responsabile con il nostro comitato direttivo interno per l’etica dell’AI e gli standard di sviluppo, il comitato consultivo esterno per l’AI, e il recente annuncio di adottare i 10 principi guida della raccomandazione dell’UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale come una delle prime aziende tecnologiche ci pongono in prima linea nel fornire un’AI aziendale affidabile.

Come vede l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel settore delle imprese nei prossimi anni e quale ruolo svolgerà SAP in questo contesto?

L’impatto che l’AI dovrebbe avere sull’economia globale nei prossimi tre anni è enorme. L’AI toccherà ogni area di un’organizzazione, dal finance alla supply chain, dalla customer experience al procurement, dall’HR all’IT. Aziende come McKinsey e Morgan Stanley stimano che l’AI generativa potrebbe aggiungere ogni anno dai 2,6 dollari a 4,4 trilioni di dollari di valore all’economia globale.

Considerando che il 77% delle transazioni finanziarie nel mondo tocca un sistema SAP e che SAP offre la più ampia suite di applicazioni aziendali del pianeta, svolgiamo un ruolo centrale nella realizzazione dei vantaggi economici dell’AI. Con SAP Business AI offriamo ai nostri clienti l’AI integrata in modo nativo nelle nostre applicazioni aziendali, letteralmente a portata di mano di un solo prompt.