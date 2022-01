Personal Data, il system integrator della Lombardia e del Nord Est

Personal Data, Gruppo Proiect, è partita nel 1981 dedicandosi allo sviluppo di applicativi gestionali. Oggi è un punto di riferimento per la system integration di ambienti virtualizzati, infrastruttura di storage, gestione dei dati e sicurezza in Lombardia e Nord Est dell’Italia. Abbiamo intervistato Giuliano Tonolli, amministratore delegato di Personal Data, Gruppo Project.



LE INTERVISTE DI 01NET – SYSTEM INTEGRATOR

Cosa fanno? Come lo fanno? Con quali strumenti e per chi? 01Net esplora il mondo dei system integrator con una serie di interviste ai loro manager per cercare di capire qual è il loro ruolo attuale nel panorama italiano e come si evolverà nel tempo la loro offerta.

Scattiamo una fotografia a Personal Data?

Personal Data, Gruppo Proiect, quest’anno ha compiuto 40 anni. È partita nel lontano 1981 dedicandosi allo sviluppo di applicativi gestionali, oggi è il punto di riferimento per la system integration di ambienti virtualizzati, infrastruttura di storage, gestione dei dati e sicurezza in Lombardia e nord-est. La vera svolta è avvenuta nel 1998 con il primo progetto – all’epoca molto innovativo – sviluppato assieme a Citrix che era appena sbarcata nel mercato italiano, con una soluzione basata su thin client per le Terme di Sirmione.

Da questo momento intraprende il vero e proprio percorso di trasformazione verso nuove competenze orientate alla virtualizzazione e a tutto il mondo che riguarda lo storage consolidation, il disaster recovery e la business continuity, con un’offerta completa di servizi professionali che andranno a determinare la sua connotazione di integratore di sistemi.

Nel 2012 Personal Data entra nel mercato delle imprese di medie e grandi dimensioni grazie all’acquisizione delle prime quote da parte di Project Informatica: questo sodalizio la porterà a realizzare un fatturato in crescita costante negli anni, pari a 11 milioni di euro nel 2020, anno in cui Giuliano Tonolli viene nominato amministratore delegato dell’azienda, il cui incarico si inserisce in un ampio progetto di crescita del Gruppo Project che continua a investire in Personal Data nel corso degli anni, arrivando a detenere oggi il 70% del capitale.

Personal Data ha clienti in tutti i settori, dalla PA al manifatturiero, dalle banche alle utility. Ha 38 dipendenti di cui 15 figure di livello sistemistico suddivise in tre diversi team (digital workspace, infrastruttura e networking/sicurezza).

Il system integrator, che ha clienti in tutti i settori, dalla PA al manifatturiero, dalle banche alle utility, ha 38 dipendenti di cui 15 figure di livello sistemistico suddivise in tre diversi team (digital workspace, infrastruttura e networking/sicurezza), e una sede commerciale a Vicenza aperta nel 2020, a supporto delle aziende del Nord Est. Personal Data è l’unico Centro di Competenza Citrix in Italia ed è Microsoft Cloud Service Provider.

Come si articola in dettaglio la vostra attività di system integrator?

La propensione allo scouting insieme agli skill e all’esperienza sul campo da più di quarant’anni, consente a Personal Data di essere un vero e proprio consulente innovativo in grado di proporre ai propri clienti soluzioni tecnologiche sia consolidate sia all’avanguardia, che sappiano rispondere alle sempre più crescenti esigenze di digital transformation.

La capacità chiave di Personal Data sta nel capire e valutare come queste soluzioni possano portare benefici sulla gestione e sul business delle organizzazioni, aiutandole a essere più agili, efficienti e a migliorare nel complesso i processi aziendali.

Personal Data collabora con alcuni tra i vendor più importanti in ambito virtualizzazione desktop e storage per la business continuity e networking. Inoltre, in questi ultimi anni essa ha posto un importante focus sulla sicurezza, comparto in cui è sempre più attiva sia con la proposizione di soluzioni legate alla difesa, autenticazione e cyber risk, sia nell’offerta di servizi di Managed Security Services – in particolare NOC e Cyber SOC – realizzati a Bergamo dalla divisione di Project.

L’ampia offerta di servizi di Personal Data riguardano la progettazione consulenziale, il supporto e l’assistenza, vertendo su checkup di sicurezza, POC (Proof of Concept) e remote backup. Uno dei punti di forza del system integrator bresciano, oltre all’aver ottenuto le più alte certificazioni dai vendor, è l’investimento continuo sulla formazione e sulla certificazione dei propri tecnici che le permette di avere figure professionali con competenze molto elevate, in grado di eseguire progettazione, analisi e testing e offrire così ai propri clienti consulenza tecnica e assistenza sistemistica dedicata per la realizzazione di progetti chiavi in mano.

Il ruolo di un system integrator diventa sempre più importante man mano che la tecnologia evolve. E la richiesta di servizi per le aziende dovrebbe essere aumentata esponenzialmente alla luce delle tematiche legate a Industria 4.0, IIoT, cloud, e così via. È davvero così? Qual è il livello di maturità tecnologica delle aziende italiane?

Personal Data è un system integrator sempre più focalizzato su soluzioni e metodologie declinate in ambito IIoT per ambienti industriali, una scelta generata dall’esperienza dell’azienda nella sicurezza IT infrastrutturale e in ambito OT (operational technology). La sua divisione Sicurezza IIoT è in grado di offrire una gamma di servizi tecnici qualificati volti a migliorare la protezione dei sistemi in ottica Industria 4.0, settore in cui sono avvenuti profondi cambiamenti ma dove l’attenzione alla sicurezza informatica è ancora molto bassa.

Personal Data è costantemente impegnata in un’opera di evangelizzazione della sicurezza in ambito industriale con declinazione verso il manifatturiero 4.0

Per questo motivo Personal Data è costantemente impegnata in un’opera di evangelizzazione della sicurezza in ambito industriale con declinazione verso il manifatturiero 4.0, ampliando l’attività di integrazione di tecnologie e consulenza alle tante medie aziende di produzione, molte delle quali a rischio di una sottovalutazione dei danni che possono derivare da attacchi cyber.

Inoltre, la sua proposizione si è arricchita in questi ultimi due anni di soluzioni per il networking industriale. La connettività della rete industriale è oggi fondamentale e per riuscire a ottenere dei buoni risultati occorre mettere i macchinari in rete attraverso una struttura affidabile, dimensionata e sicura. Le soluzioni offerte dal system integrator assicurano la continuità operativa ed effettuano il monitoraggio di eventi non prevedibili e guasti per un ripristino veloce delle linee di produzione, senza cadute di performance, garantendo lo sviluppo del loro business.

Quali sono le possibili evoluzioni future delle tecnologie di cui vi occupate e come avete intenzione di muovervi per rimanere sempre al passo con i tempi, anche anticipando le esigenze dei clienti?