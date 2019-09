L’Italia ha un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 21 settembre il decreto legge 21 settembre 2019 n.105, che ha come oggetto le misure urgenti per la cybersecurity del Sistema Paese e che istituisce e definisce il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

L'articolo 1 del decreto legge dispone infatti l'istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica "Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale".

Tempi e azioni della sicurezza cibernetica

Il decreto individua quindi una serie di azioni di cybersecurity che si spingono fino alla disattivazione di un dispositivo di rete per il tempo necessario a eliminare il fattore di rischio.

La definizione dei soggetti interessati dalla responsabilità della sicurezza nazionale cibernetica avverrà entro quattro mesi dalla conversione del decreto, al pari della definizione da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica Cisr e di rappresentanti del Consiglio dei Ministri, dei criteri in base ai quali i soggetti dovranno predisporre e aggiornare l'elenco di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Le attività per le quali serviranno le azioni di garanzia della sicurezza cibernetica saranno quelle che dipendono da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Di seguito riportiamo l'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n.105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, nell'attuale

quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di

importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in

relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre,

per le finalita' di sicurezza nazionale, di un sistema di organi,

procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il

profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in

linea con le piu' elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate

a livello internazionale;

Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con il

predetto sistema, il raccordo con le disposizioni in materia di

valutazione della presenza di fattori di vulnerabilita' che

potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti

inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati

sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano, ai sensi

dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di

disporre anche dei piu' idonei strumenti d'immediato intervento che

consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestivita'

eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 19 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo

economico, della difesa, dell'interno, degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, della giustizia, per la pubblica

amministrazione e per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle

reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle

amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali,

pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione

essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio

essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o

economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo

improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,

e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato

interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli

operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi

nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto

delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla

predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di

informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla

legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti

criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato,

ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di

attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi

dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale

servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici

dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero

utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza

nazionale;

b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui

alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza

almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei

servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,

comprensivo della relativa architettura e componentistica;

all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli

organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti

pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, nonche' quelli privati, individuati ai sensi della

lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza

del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico;

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello

sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le

attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi

cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche'

all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la

regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo

7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi' i relativi termini

e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati

ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi

impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al

comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza

informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali

notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la

sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza

cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo

del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei

servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da

un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se

effettuate da un soggetto privato;

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di

sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi

informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:

1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e

alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro

prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti

che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del

servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di

information and communication technology (ICT), anche mediante

definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b),

provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente

decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del

Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il

Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e

il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai

commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai commi

2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:

a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo

regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui

sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al

comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di

forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati

sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi

informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli

necessari per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,

accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al

Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito

presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una

valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e

in un'ottica di gradualita', puo', entro trenta giorni, imporre

condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi

bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che

condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento

ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito

favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni,

sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e

servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi

del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito

delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente

e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in

coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un

proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del

Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i

profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento

delle attivita' di prevenzione, accertamento e di repressione dei

reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente

lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi

informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3,

lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui

essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e

servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi

informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e,

limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di

valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria

collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui

alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN

segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo

economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata

a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate

altresi' alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe

segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di

pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29

del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2,

lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti

privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione

e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b),

dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio'

comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi,

impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i

sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,

lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei

reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla

difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e

verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema

di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e di

contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui

dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano

gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di

competenza.

7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi,

servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai

sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di

cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui

al comma 3, lettera b), per cio' che concerne l'affidamento di

forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e

dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di

impiego, svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,

se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali

fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati

secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta

del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali

dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime

amministrazioni;

c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo

tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica,

laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di

certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di

tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo

18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2,

del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica:

a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente,

dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a

quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente

articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di

assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono

definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti

pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del

comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello

sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima

lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo

economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano,

ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a),

che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di

notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18

maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi

dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal

fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in

relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di

cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano

inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera

a), all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

9. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di

aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei

servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;

b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al

comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3,

lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 250.000 a euro 1.500.000;

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei

termini prescritti, e' punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi

informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma

2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in

assenza del superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a

euro 1.800.000;

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attivita'

di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui

al medesimo comma 6, lettera b), e' punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal

Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e verifica svolte

ai sensi del comma 6, lettera c), e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7,

lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 250.000 a euro 1.500.000.

10. In caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza

dell'esito favorevole dei test di cui al comma 6, lettera a), il

contratto non produce ovvero cessa di produrre effetti, secondo

quanto previsto dalle condizioni ad esso apposte. L'esecuzione

comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo

comporta, oltre alla sanzione di cui al comma 9, lettera e), la

sanzione amministrativa accessoria della incapacita' ad assumere

incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone

giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere

dalla data di accertamento della violazione.

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare

l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al

comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza

previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o

elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la

predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2,

lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera

a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di

cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini

prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e'

punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente,

responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle violazioni e

per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei

ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui

all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del

presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i

soggetti privati di cui alla medesima lettera.

13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni

amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni

contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,

n. 689.

14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del

comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al

presente articolo puo' costituire causa di responsabilita'

disciplinare e amministrativo-contabile.

15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al presente

decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero

dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di

telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio delle

attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155.

16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento

delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia

per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni,

nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il

seguente:

«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al

punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per

la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di

cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto

unico» sono sostituite dalle seguenti:

«, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero

dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di

telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27

luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31

luglio 2005, n. 155,».

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza

definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi

informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni

pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2,

lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del

CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro 3.200.000

per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020

al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Per consultare il testo integrale del provvedimento rimandiamo alla Gazzetta Ufficiale.