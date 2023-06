Perfette fino ai minimi dettagli: sono le soluzioni in fibra ottica di Rosenberger OSI per il data center

Quando si tratta di data center, di cablaggio strutturato, di velocità e di performance, senza dubbio preferiamo affidarci a uno specialista del settore e non a un fornitore qualsiasi.

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), fondata nel 1991 in Germania e presente in Italia con una sede a Milano, è azienda riconosciuta per connettività basata su fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura nelle aree dei data center, reti locali, reti mobili e applicazioni industriali.

Oltre alla produzione di soluzioni in fibra, il portafoglio di servizi Rosenberger OSI per il data center è riconducibile a cinque macro-temi: progettazione; gestione; servizi gestiti; servizi di installazione e servizi di consulenza. I clienti hanno così il vantaggio di interfacciarsi con un unico partner affidabile.

Da tempo il tema del data center è al centro dell’attenzione degli specialisti IT, ma negli ultimi anni è sempre più spesso sui tavoli di discussione, sia per l’importante evoluzione digitale in atto, sia per la richiesta sempre più imponente di disponibilità di dati a seguito del cambiamento dello stile di vita e dei modelli lavorativi che si verificato durante e dopo la pandemia.

Dietro alla definizione “data center”, è racchiuso un sistema complesso e strutturato composto da vari elementi. Ne fanno parte, ad esempio, i componenti a fibre ottiche quali i cavi patch e i cavi per il collegamento degli apparati pannelli per fibra ottica, connettori; ma anche i sistemi di gestione dei cavi, i data center-rack e una grande quantità di accessori di cui non si può fare a meno per una perfetta manutenzione quotidiana. Tutti questi elementi sono fondamentali per la buona resa finale, per l’efficienza e la durabilità del data center.

Conoscere la tecnologia e saperla applicare al data center è una garanzia di affidabilità per oggi e un investimento per il futuro.

I prodotti a marchio Rosenberger OSI offrono la garanzia di una qualità indiscussa e la massima prestazione.