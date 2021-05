Il pc all-in-one di Hp per il lavoro ibrido che vuol sfidare iMac

Hp ha svelato il nuovo EliteOne 800 G8 All-in-One (AiO), Pc con monitor integrato progettato per una collaborazione più coinvolgente e opzioni di connessione flessibili in situazioni di lavoro ibrido.

Le persone, ha sottolineato l’azienda di Palo Alto, desiderano creare connessioni personali che includano il contatto visivo, il linguaggio del corpo e un audio chiaro e nitido per ascoltare senza sforzo le voci dei partecipanti alle riunioni.

Con una significativa percentuale dei dipendenti che si prevede lavoreranno da casa nel prossimo futuro o che divideranno il loro tempo tra casa e ufficio, la tecnologia deve correre in aiuto per colmare la distanza fisica tra i membri dei team e i colleghi, ha affermato Hp.

In questo contesto i computer all-in-one possono rappresentare una risposta comoda e funzionale, pratica da utilizzare in ufficio così come da integrare nell’ambiente domestico.

Apple ha di recente rinnovato la sua gamma iMac con un design tutto nuovo e il chip “di casa” M1. Anche in ambito Pc Windows non mancano le offerte e da sempre il catalogo Hp presenta una scelta articolata di modelli all-in-one.

Il nuovo Hp EliteOne 800 G8 All-in-One è indicato per la casa e l’ufficio ed è disponibile con un display da 23,8 o 27 pollici e una fotocamera pop-up integrata.

È potenziato da un processore Intel Core di undicesima generazione, progettato per rispondere alle esigenze di collaboration del lavoro ibrido ed equipaggiato con la suite di sicurezza Hp, per proteggere i dati degli utenti.

La fotocamera opzionale dual-facing da 5 MP assicura una visione chiara per le videoriunioni. Il face tracking intelligente segue e inquadra attivamente il movimento dell’utente in modo che possa muoversi dalla scrivania durante le chiamate virtuali. Per quanto riguarda l’illuminazione, il rilevamento automatico della scena si regola automaticamente per un video ottimale, in qualsiasi momento della giornata.

Anche l’audio è ottimizzato per i meeting virtuali. La riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale filtra non solo il rumore in uscita, ma anche quello in entrata. Inoltre, il Pc può filtrare oltre 350 milioni di tipi di voci e rumori.

I team It sono supportati da soluzioni che semplificano il modo in cui effettuano il deployment, proteggono e gestiscono le flotte di Pc aziendali. Hp Manageability Integration Kit aiuta a ridurre la quantità di tempo necessaria per configurare i Pc e permette all’It di gestire meglio i dispositivi una volta distribuiti.

Hp Patch Assistant consente l’automazione degli aggiornamenti software in base a una pianificazione impostata dall’It, senza dipendere dall’utente finale.

Oltre al modello EliteOne 800 G8 All-in-One, Hp ha lanciato anche i nuovi Pc desktop business: EliteDesk 800 G8 Desktop Mini, EliteDesk 800 G8 Small Form Factor ed EliteDesk 800 G8 Tower.