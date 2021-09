PayPal si evolve e punta ai servizi finanziari

Grandi novità per PayPal, la cui app si aggiorna con nuove funzioni, in cui la componente finanziaria ha un peso considerevole.

La nuova app nasce per offrire ai clienti il modo migliore per gestire i pagamenti digitali quotidiani. La nuova app di PayPal è un wallet digitale alimentato da intelligenza artificiale avanzata e dal machine learning per creare un’esperienza viene migliorata e personalizzata per ogni cliente.

Inoltre, PayPal offrirò agli utenti un’unica soluzione per cui inviare e ricevere denaro ad amici, familiari e aziende, pagare con i QR code per effettuare acquisti, così come sostenere cause e associazioni di beneficenza.

La nuova app include una dashboard personalizzabile, un tab “wallet” per gestire gli strumenti di pagamento, e un hub di pagamenti che include funzioni di invio e ricezione di denaro, trasferimenti internazionali, donazioni a no-profit, e una nuova funzione di messaggistica legata ai pagamenti tra amici e familiari.

La svolta: PayPal Savings

PayPal Savings è fornito, al momento solo negli Stati Uniti, da Synchrony Bank e offre ai clienti un modo per accedere a un tasso di interesse competitivo ad alto rendimento e può aiutare a incoraggiare lo sviluppo di sane abitudini di risparmio. Il tasso di interesse offerto ai clienti americani è estremamente vantaggioso rispetto a tradizionali conti correnti.

Gli utenti possono anche creare obiettivi di risparmio con grafici e immagini degli obbiettivi che vogliono raggiungere, e possono monitorare i loro progressi. PayPal Savings potrà inoltre essere alimentata attraverso trasferimenti automatici, in maniera del tutto omologa ad analoghe forme di risparmio erogate da istituzioni bancarie e finanziarie.

I clienti possono trasferire facilmente denaro tra PayPal Savings e il loro saldo PayPal da utilizzare per gli acquisti con PayPal. Gli importi degli interessi vengono forniti al cliente alla fine del periodo di fatturazione su base mensile. È previsto che PayPal Savings inizi a essere distribuito ai clienti negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Al momento in cui scriviamo, non ci sono informazioni circa la diffusione di questo servizio nel resto del mondo.

Modi migliori per gestire i soldi

La nuova app PayPal, sempre nei soli Stati Uniti, migliora le funzionalità esistenti, inclusa la possibilità di essere pagati fino a due giorni prima con il Direct Deposit. Con l’accesso anticipato al deposito diretto, fornito tramite uno dei partner bancari di PayPal, i clienti possono aggiungere elettronicamente tutta o una parte della busta paga e altri pagamenti al proprio conto PayPal.

Inoltre, la funzionalità avanzata di Bill Pay offre ai clienti un modo per monitorare, visualizzare e pagare le bollette di migliaia di aziende tra cui servizi pubblici, TV e Internet, assicurazioni, carte di credito, telefono e altro, direttamente all’interno dell’app. La funzione Bill Pay consentirà ai clienti di impostare promemoria per i pagamenti imminenti, programmare pagamenti automatici, cercare e aggiungere emittenti di fatturazione preferiti e pagare utilizzando qualsiasi fonte di finanziamento idonea collegata al proprio conto PayPal.

La nuova app PayPal è un quindi portafoglio digitale alimentato dall’intelligenza artificiale e dall’apprendimento automatico, pensato per creare un’esperienza di portafoglio unica, migliorata e su misura per ogni cliente.

Le altre novità:arriva la messaggistica privata nell’app

La nuova app PayPal introduce anche una nuova funzione di messaggistica privata che permetterà a due utenti di comunicare dopo aver effettuato un trasferimento di denaro tra amici e familiari, per confermare la ricezione, inviare una nota di ringraziamento, confermare i dettagli della transazione o altro, direttamente all’interno dell’app.

La messaggistica sarà implementata sull’App a livello internazionale nelle prossime settimane.