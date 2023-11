Pagamenti e PMI, TeamSystem annuncia una partnership con PayPal

TeamSystem e PayPal insieme per mettere a disposizione di PMI e professionisti le soluzioni di pagamento targate PayPal

TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, propone la prima piattaforma integrata con la suite completa di soluzioni di pagamento di PayPal per abilitare gli acquisti B2B e B2C, consentendo così alle aziende di accettare pagamenti digitali da parte di clienti sia business che consumer. Questa integrazione permette ai clienti TeamSystem di accettare metodi di pagamento alternativi, locali, ricorrenti (attraverso il salvataggio delle proprie carte) e il servizio Buy Now Pay Later.

TeamSystem Pay, la piattaforma di pagamenti digitali integrata nei software TeamSystem, offre già ad aziende e professionisti modalità innovative di accettazione dei pagamenti e servizi di open banking volti a semplificare i processi di pagamento. Ora, grazie all’integrazione dei servizi di pagamento di PayPal con la piattaforma di TeamSystem, diventa possibile snellire ulteriormente il processo di onboarding e migliorare il checkout, eliminando le fasi manuali di registrazione e collegamento dei pagamenti alle scritture contabili – il tutto nel rispetto degli standard di sicurezza più elevati. La collaborazione con PayPal consente infatti agli utenti di incassare i pagamenti sia attraverso il proprio software gestionale sia attraverso una piattaforma web online, utilizzando il nuovo pulsante “Paga con PayPal”.

Il servizio contribuisce inoltre a rendere più fluido ed efficiente il processo di gestione dei pagamenti, con gli utenti che possono interagire con un unico touchpoint per l’intero ciclo cash-to-cash, dal pagamento di un fornitore all’incasso da parte di un cliente, senza che il merchant debba dotarsi di un conto PayPal.

“Si tratta di un’importante collaborazione tra due grandi aziende che lavorano sulla digitalizzazione dei pagamenti B2B”, ha commentato Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions of TeamSystem. “Questa collaborazione unisce PayPal, che ha recentemente annunciato il traguardo dei 10 milioni di account attivi in Italia, agli oltre 2 milioni di aziende e professionisti che utilizzano le soluzioni TeamSystem, attraverso l’integrazione dei servizi PayPal nella nostra piattaforma di pagamento digitale TeamSystem Pay. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti un’ulteriore possibilità per accettare i pagamenti digitali, a complemento dei pagamenti con carta di credito/debito e delle transazioni SEPA Direct Debit (SDD)”.

Guillaume Demier, Direttore Sr. Director, Partnerships, Europe di Paypal ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda che condivide la nostra mission per la digitalizzazione dei pagamenti e che considera il mercato italiano un terreno fertile per consentire la crescita e il successo delle PMI. D’ora in avanti abbiamo intenzione di continuare a fornire soluzioni innovative insieme a TeamSystem“.