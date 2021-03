PayPal investe nelle criptovalute e annuncia l’acquisto di Curv

PayPal ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Curv, per accelerare ed espandere le sue iniziative a supporto delle criptovalute e delle risorse digitali.

Curv è un fornitore israeliano di infrastrutture basate su cloud per la sicurezza degli asset digitali.

In ottobre 2020 , Pay Pal ha annunciato il suo impegno di contribuire a definire il ruolo che le valute digitali giocheranno nel futuro dei servizi finanziari e del commercio. Per guidare una crescita e un’innovazione sostenute in questo settore, la società ha recentemente creato una business unit focalizzata su blockchain, criptovalute e valute digitali.

Curv si unirà al gruppo appena formato, con il suo forte team di tecnologi che aggiungono competenze tecniche a PayPal.

Jose Fernandez da Ponte, vicepresidente e direttore generale, blockchain, criptovalute e valute digitali, PayPal ha dichiarato che l’acquisizione di Curv fa parte dello sforzo della società di investire nel talento e nella tecnologia per realizzare la sua visione per un sistema finanziario più inclusivo. Il manager ha inoltre svelato che durante le conversazioni con il team di Curv, PayPal è rimasta colpiti dal loro talento tecnico, dallo spirito imprenditoriale e dal pensiero alla base della tecnologia che hanno costruito negli ultimi anni. Per questo, conclude da Ponte, in PayPal entusiasti di dare il benvenuto al team di Curv.

Itay Malinger, Ceo di Curv, ha commentato affermando che in qualità di pioniere nell’infrastruttura di sicurezza per le risorse digitali, Curv è orgogliosa di essere riconosciuta come un innovatore e un partner affidabile per le principali istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Ora, con l’accelerazione dell’adozione delle risorse digitali, Curv ritiene che non ci sia casa migliore di PayPal per continuare il suo viaggio di innovazione. Malinger ha entusiasti di unirci a PayPal per espandere il ruolo che queste risorse svolgono nell’economia globale”.

PayPal prevede di completare l’acquisizione nella prima metà del 2021. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.