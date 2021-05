PayPal investe nella gestione dei resi e compra Happy Returns

PayPal sta effettuando un’altra acquisizione nello spazio dell’e-commerce mentre si sposta oltre i pagamenti e nella vendita al dettaglio fisica e online.

Il gigante dei pagamenti digitali ha annunciato giovedì un accordo per acquisire la start-up Happy Returns per un importo non reso noto. L’azienda di 120 persone con sede a Santa Monica consente alle persone di restituire di persona le cose che hanno acquistato online.

L’accordo con Happy Returns segue l’acquisizione da 4 miliardi di dollari di Honey , un’estensione del browser che consente ai consumatori di trovare e utilizzare coupon durante gli acquisti online, alla fine del 2019.

PayPal ha anche annunciato un accordo a marzo per acquistare la società di sicurezza per criptovalute, Curv, per 200 milioni di dollari.

Paypal, facilitare i resi per incentivare gli acquisti

L’acquisizione aiuterà a risolvere la logistica a volte disordinata della restituzione e della spedizione di articoli per i commercianti e aiuterà a guidare il traffico pedonale verso quelle attività con la riapertura dell’economia, ha affermato Keller. Alla fine, si aspetta che il prodotto incentivi più commercianti a registrarsi per i prodotti PayPal. L’azienda, fondata da Max Levchin e Peter Thiel, lavora con circa 31 milioni di aziende che alla fine avranno accesso alla rete di resi di persona.

L’accordo rientra anche nella recente attenzione pubblica del Ceo Dan Schulman sulla “piattaforma commerciale” di PayPal, che ha sottolineato come lo shopping online sia una tappa fondamentale della crescita della società

Schulman ha sottolineato lo shopping online come una tappa fondamentale della crescita durante una giornata per gli investitori all’inizio di quest’anno.

L’acquisizione aiuterà a risolvere la logistica a volte disordinata della restituzione e della spedizione di articoli per i commercianti e aiuterà a veicolare i clienti verso quelle attività con la riapertura dei negozi.