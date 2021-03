PayPal annuncia il via ai pagamenti con le criptovalute

PayPal ha annunciato oggi il lancio di Checkout with Crypto, una nuova funzionalità che espande in modo significativo l’utilità della criptovaluta.

Disponibile in milioni di attività online globali e in continua espansione nei prossimi mesi, i clienti PayPal con partecipazioni in criptovaluta negli Stati Uniti potranno scegliere di effettuare il check-out con criptovaluta senza problemi all’interno di PayPal al momento del pagamento.

Basandosi sulla capacità di acquistare, detenere e vendere criptovaluta con PayPal, i clienti che utilizzano Checkout con Crypto possono effettuare il check-out in modo sicuro e semplice, convertendo le posizioni in criptovaluta in valuta fiat al momento del pagamento, con certezza del valore e senza costi di transazione aggiuntivi. Checkout con Crypto apparirà automaticamente nel portafoglio PayPal al momento del pagamento per i clienti con un saldo di criptovaluta sufficiente per coprire un acquisto idoneo.

PayPal Checkout with Crypto, un nuovo modo per le aziende di essere pagate

Checkout with Crypto offre ai clienti di un’azienda un modo per effettuare il checkout con criptovaluta, senza integrazioni o commissioni aggiuntive richieste dall’azienda. Tutte le transazioni vengono regolate in dollari americani e convertite nella valuta applicabile per l’attività ai tassi di conversione standard di PayPal.

Checkout with Crypto offre ai clienti la possibilità di vendere criptovaluta tramite PayPal per poi pagare un’azienda per acquisti online selezionati in un flusso di checkout senza interruzioni.

Checkout with Crypto continua quindi l’impegno di PayPal nel consentire la più ampia scelta del modo in cui i clienti pagano e del modo in cui le aziende vengono pagate. Si tratta di un un’estensione naturale dell’ampio portafoglio di servizi offerti ai commercianti per stimolare il coinvolgimento con i propri clienti.

Utilizzo di Checkout con Crypto

Checkout con Crypto apparirà per un cliente da selezionare come metodo di pagamento se ha una criptovaluta di un singolo tipo sufficiente nel proprio portafoglio PayPal per coprire il prezzo di acquisto. Appare insieme ad altri metodi di pagamento nel portafoglio PayPal come un conto bancario, un saldo o una carta di credito / debito, il flusso di pagamento Checkout con Crypto rimane simile e familiare ad altri modi di check-out con PayPal:

Al momento del pagamento, se un cliente ha un saldo sufficiente di criptovaluta per coprire un acquisto idoneo, la crittografia verrà automaticamente visualizzata come metodo di pagamento per tale acquisto.

I clienti potranno selezionare la loro criptovaluta preferita: Bitcoin, Litecoin, Ethereum o Bitcoin Cash, a seconda di ciò che detengono con PayPal e dei saldi disponibili in ciascuna criptovaluta. È possibile utilizzare un solo tipo di valuta per ogni acquisto.

Una volta che il cliente conferma l’acquisto, la criptovaluta viene convertita in valuta fiat da PayPal per conto del cliente e la transazione è completata. Il cliente riceverà un record sia della vendita di criptovaluta, sia dell’articolo acquistato.

PayPal non addebita alcuna commissione di transazione per il checkout con criptovaluta.

Gli acquisti idonei di Checkout con Crypto includono la sicurezza, la protezione e altri vantaggi dell’utilizzo di PayPal, inclusa la protezione dalle frodi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la spedizione dei resi e la protezione degli acquisti sugli articoli idonei. Checkout con Crypto inizierà a essere distribuito ai clienti PayPal negli Stati Uniti; non sono state per ora rilasciate informazioni per le altre nazioni