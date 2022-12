Pat – Gruppo Zucchetti tra i vincitori del premio Industria Felix

Giovedì 24 novembre, in occasione del 45° evento nonché terza edizione nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, PAT (Gruppo Zucchetti) è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio per essersi distinta tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Servizi Innovativi.

La premiazione si è svolta nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma ed è stata condotta dal vicedirettore del Daytime Rai Angelo Mellone e dalla giornalista e capo servizio del Tg1 Maria Soave.

A rappresentare con orgoglio PAT l’Amministratore Delegato e fondatore Patrizio Bof, che dichiara: “Siamo molto entusiasti di essere stati selezionati da ‘Industria Felix – L’Italia che compete’ per questo nostro primo e importante riconoscimento, a conferma che PAT si è distinta come impresa virtuosa.

Da 30 anni supportiamo i nostri clienti a livello nazionale e internazionale nel loro percorso di crescita, cercando da sempre di anticipare il futuro, facendo leva, mediante le nostre soluzioni, sull’innovazione tecnologica.

Un premio prestigioso, quello ricevuto, che trasmette il valore che cerchiamo di trasferire quotidianamente ai clienti grazie al prezioso impegno di tutto il team”.

Il Premio Industria Felix è il risultato di una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine (trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore), in collaborazione con l’agenzia di rating Cerved, sui bilanci delle società di capitali con sede legale in Italia.

Le società selezionate, 203 in totale di cui 21 dalla Regione Veneto, sono state scelte attraverso un algoritmo sviluppato su criteri oggettivi (miglior Mol decrescente, con indice Roe positivo, in utile, ecc.) all’affidabilità finanziaria rispetto al Cerved Group Score Impact e, in alcuni casi, all’impegno per la sostenibilità.

PAT, azienda del Gruppo Zucchetti, opera da 30 anni nel mercato ICT di soluzioni Entreprise in ambito Customer Service, interazione multicanale con AI e nei progetti avanzati di Service Management, utilizzati da centinaia di aziende sia in Italia che all’estero.