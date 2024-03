Parallels Desktop per Mac 19.3.0: novità per le VM Windows, Linux e Apple SIlicon

Il terzo aggiornamento di Parallels Desktop 19 per Mac – spiega il team – include decine di correzioni critiche segnalate dai clienti e introduce miglioramenti qualitativi ad alcune delle funzionalità più utilizzate.

Per gli utenti delle edizioni Pro e Business sono stati apportati miglioramenti alla funzione di sincronizzazione degli appunti. Questa aggiunta è stata richiesta da alcuni clienti aziendali e rende più flessibile il copia e incolla dei dati tra Mac e macchine virtuali.

Per una maggiore sicurezza dei dati, l’utente Pro o l’amministratore Business possono ora far fluire i dati del buffer degli appunti in due direzioni aggiuntive.

Oltre che da Mac a Windows e viceversa (impostazione predefinita) o disabilitare completamente l’opzione, è ora possibile impostare il data flow solo da Mac a Windows (e non viceversa) e solo da Windows a Mac (e non viceversa). Questo miglioramento è disponibile anche per le macchine virtuali Linux.

Parallels Desktop permette di giocare a centinaia di giochi Windows su un Mac con Apple Silicon. Questo aggiornamento risolve i problemi di rendering grafico segnalati dai clienti nei seguenti giochi: Genshin Impact, Rise of Kingdoms e Dark Souls II.

Il team sottolinea che ci sono alcune limitazioni quando si gioca a giochi Windows su un Mac con chip Apple Silicon potenziat da Parallels Desktop: un gioco non funzionerà se richiede DirectX 12 come livello grafico minimo e/o è necessario utilizzare un software anti-cheat.

Per gli utenti Linux, l’aggiornamento Parallels Desktop 19.3.0 per Mac migliora in modo significativo l’esperienza di scorrimento con un Trackpad in tutto il sistema operativo Linux (non solo in un browser). Questo miglioramento si applica ai computer Mac con processori Intel e chip Apple.

Non è questa l’unica novità relativa a Linux. Ubuntu Linux è di gran lunga la distribuzione Linux più popolare tra gli utenti di Parallels Desktop. Questo update offre la possibilità di installare Ubuntu in un solo clic utilizzando l’opzione di installazione rapida.

Ultimamente – mette inoltre in evidenza il team – sempre più utenti eseguono macOS in un ambiente virtuale, sia che si tratti di sviluppo, test o semplicemente di separare gli ambienti personali da quelli di lavoro.

Se ci si chiede cosa ci sia di così speciale in una macchina virtuale macOS su un Mac con Apple Silicon, Parallels spiega che si tratta di una tecnologia completamente nuova (un framework macOS) che è stata introdotta con il rilascio dei computer Mac con Apple Silicon.

Poiché si tratta di una novità assoluta, gli ingegneri Parallels hanno dovuto adattare le funzionalità esistenti di Parallels Desktop in modo specifico per questo tipo di macchina virtuale.

Con l’aggiornamento 19.3.0, il team di Parallels continua il suo impegno per fornire una migliore esperienza con macOS virtuale su Apple Silicon.

Una delle funzionalità più richieste e che ora, con questo update, viene fornita agli utenti, è la messa a punto della configurazione della macchina virtuale tramite l’interfaccia utente.

Anche se non ci sono così tante opzioni come per Windows o Linux, il team ha annunciato che gli utenti possono modificare gli aspetti più essenziali della loro macchina virtuale, come ad esempio: CPU e RAM, modalità network, comportamento all’avvio e allo spegnimento, condivisione di cartelle e volumi Mac specifici.

Questo aggiornamento consente inoltre ad alcune scorciatoie e tasti di sistema ampiamente utilizzati di funzionare nel macOS virtuale: Cmd+Tab per passare da un’app all’altra; Cmd+Spazio per richiamare Spotlight; tasto Fn per cambiare il layout della tastiera.

Infine, siccome la sicurezza è una priorità assoluta nel mondo di oggi, per migliorare ulteriormente le misure di protezione il team ha annunciato un ulteriore supporto per il security provider ZScaler e le sue soluzioni VPN. Ciò consentirà agli sviluppatori e agli amministratori di utilizzare una VPN sicura, che consente di ottenere lo Zero Trust nelle macchine virtuali, rendendole più robuste e sicure.

Sul sito della società sviluppatrice è possibile ottenere maggiori informazioni sul software di virtualizzazione nonché una prova gratuita di 14 giorni di Parallels Desktop 19.3.0.