Panic rilascia Prompt 3: l’app SSH per iOS, ora anche per Mac

Panic – la società software che sviluppa il noto client FTP Transmit nonché il code editor per Mac Nova – ha presentato per la prima volta Prompt all’inizio del 2011: un client SSH per iPad e iPhone.

Gli utenti hanno iniziato ad apprezzarlo e quattro anni dopo è arrivato Prompt 2, che – afferma Panic – è diventato la principale app terminal client per iOS e iPadOS. Prompt 2 si è rivelato uno strumento stabile e affidabile per molte persone: un modo semplice, veloce e gradevole dal punto di vista grafico per connettersi ai server e svolgere attività su di essi. Ciò, sottolinea con orgoglio Panic, era confermato dal suo punteggio di 4,8 stelle su oltre 4.300 recensioni.

Ora, dopo molti anni di lavoro, il team ha annunciato l’ultimo importante aggiornamento di Prompt, con la versione 3.

È passato molto tempo dall’ultima major release, e il team ha lavorato per aggiungere tutte le funzionalità più richieste dagli utenti, come il supporto per Mosh e Eternal Terminal, jump host, port forwarding, un vero multitasking per iPadOS, l’autenticazione YubiKey e Secure Enclave e molto altro ancora.

Con un’emulazione di terminale molto veloce – grazie all’accelerazione GPU opzionale – e con font e temi personalizzabili, Prompt 3 è più scattante e personalizzabile che mai, sottolinea Panic.

E soprattutto, oltre alla app per iOS, Prompt 3 include ora anche una versione per Mac, senza costi aggiuntivi. Inoltre, grazie a Panic Sync, i server e i clip sono automaticamente a portata di mano su tutti i dispositivi e le piattaforme su cui viene eseguito Prompt.

Il team di Panic ha una lunga esperienza nello sviluppo di software per Mac, e sottolinea che si tratta di due applicazioni separate, ciascuna sviluppata da zero e ottimizzata per ciascuna piattaforma. L’app per Mac è un’app per Mac, e l’app per iOS è un’app per iOS. Inoltre, iniziare a usarle è molto semplice: quando si paga per una piattaforma, l’altra versione viene automaticamente sbloccata e diventa pronta per essere scaricata dall’App Store.

A proposito di prezzo: l’abbonamento annuale a Prompt 3 iOS + Mac costa 22,99 euro. Panic offre anche l’opzione di acquisto una tantum, al prezzo di 99,99 euro. C’è poi anche disponibile una free trial di 7 giorni.

Per quanto riguarda le novità, per un SSH ancora più veloce, in Prompt 3 il team ha rielaborato il motore di testo, in modo che lo scorrimento e l’emulazione del terminale siano fino a 10 volte più veloci, afferma Panic. Ed è anche possibile attivare l’accelerazione GPU opzionale.

È poi possibile utilizzare i due nuovi tipi di connessione Mosh e Eternal Terminal per ottenere terminali client stabili anche se la connessione di rete non è la migliore. I Clip permettono inserire rapidamente i comandi e gli snippet di testo usati più di frequente con un tocco o un clic, ed è possibile sincronizzarli tra i dispositivi. Ed è possibile sincronizzare in modo facile anche i server, le chiavi e le password su qualsiasi dispositivo con Prompt, che sia Mac o iOS.

Prompt 3 è ampiamente personalizzabile con nuovi temi, font e una tastiera iOS configurabile che rende più piacevole la digitazione sul touch screen. L’app è stata resa più sicura con la possibilità di cifrare i preferiti con FaceID/TouchID e Secure Enclave. Nonché di utilizzare i dispositivi YubiKey per una facile sicurezza a due fattori.

E ci sono ancora altre novità.