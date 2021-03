Panasonic rinnova e potenzia il notebook rugged Toughbook 33

Panasonic annuncia l’ultima generazione del suo notebook rugged Toughbook 33, in grado di offrire prestazioni più rapide del 40%, doppia memoria e doppia archiviazione rispetto al modello precedente – ma con un prezzo simile.

Già disponibile, la nuova versione del notebook detachable 2-in-1 Panasonic (utilizzato con grande soddisfazione da servizi di emergenza e vigili del fuoco in tutta Europa) sembra destinato a mantenere la propria posizione di leader di mercato con questi recenti upgrade.

Con l’aggiunta del processore di decima generazione Intel Core i5-10310U (con Intel vPro Technology) Quad Core Cpu (precedentemente Dual Core), il nuovo Toughbook33 incrementa le sue prestazioni del 40%, pur garantendo un’autonomia della batteria di 20 ore grazie alle due batterie gemelle con funzionalità hot swap.

La memoria standard del nuovo Toughbook33 è stata raddoppiata da 8 Gbyte a 16 Gbyte di RAM (32 Gbyte opzionali). Anche lo storage è stato potenziato a 512 Gbyte (da 256 Gbyte) grazie all’SSD NVMe Opal con crittografia automatica in tempo reale, in grado di liberare capacità di elaborazione e offrire una protezione avanzata dei dati per informazioni sensibili – per settori come quelli dei servizi di emergenza, difesa e forze di sicurezza. Per tutte quelle organizzazioni che richiedono una maggiore protezione dei dati è possibile progettare una Solid State Drive removibile e a rilascio rapido. Tra le altre opzioni disponibili, nuova connettività WiFi (Intel Wireless 6 AX 201) e Bluetooth 5.1, oltre a porte USB Type-C con funzionalità di ricarica.

Il Toughbook 33 è dotato di sistema Windows 10 Pro e di display da 12” 1,200cd/m2 QHD (2160 x 1440 pixel) con proporzioni 3:2 e dual touch capacitivo a 10 dita, visibile anche in presenza di forte luce solare e adatto all’utilizzo con i guanti. È inoltre incluso un pennino IP55, per quei lavoratori che necessitano dei massimi livelli di precisione per scrivere, disegnare o firmare, anche con condizioni metereologiche difficili.

Il design 2-in-1 del Panasonic rugged Toughbook 33 è ideale per i lavoratori mobili grazie alla tastiera staccabile, alle 6 modalità di utilizzo e alla gamma completa di porte industriali e opzioni personalizzabili. Testato per resistere alle cadute fino a 150cm e con un rating di protezione IP65 contro polvere e acqua, può resistere a qualsiasi ambiente esterno.

Il Toughbook 33 di Panasonic è disponibile con un prezzo consigliato di € 3.552 + IVA per la configurazione base in versione notebook 2-in-1 detachable, e di €2.992 + IVA per la configurazione base in versione solo tablet, entrambi rugged