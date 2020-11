Panasonic Mobile Solutions, Francesc Castro Regional Manager sud Europa

Panasonic Mobile Solutions ha annunciato di aver scelto Francesc Castro come Regional Manager South Europe, ruolo che lo posiziona alla guida dei team commerciali di Italia, Spagna e Portogallo.

In qualità di Regional Manager per tutto il sud Europa, Castro guiderà la strategia dell’azienda nell’offerta delle soluzioni Toughbook anche sul mercato italiano, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Panasonic come azienda di riferimento per i device rugged e rispondere alle esigenze, oggi sempre più stringenti, di un mercato che cerca partner commerciali riconosciuti, affidabili e in grado di offrire soluzioni integrate a 360° nel campo della digitalizzazione della raccolta dati e dei processi.

Al suo fianco, un team rinnovato nella struttura ed equipaggiato per affiancare clienti e prospect di molteplici settori (logistica, manufacturing, utilities, difesa e servizi d’emergenza per citarne alcuni) nelle delicate fasi di indagine, prevendita e implementazione, grazie all’azione combinata e coordinata di Project Manager, Sales Engineer, Account & Partner Manager e Marketing Manager.

Il nuovo manager ha sottolineato la presenza all’interno del team italiano di professionisti di grande esperienza, che permette di offrire fin dal primo contatto un’assistenza unica sul mercato. L’obbiettivo di Panasonic Mobile Solutions è individuare insieme a ogni cliente la soluzione che si integri perfettamente ai processi e alle condizioni del suo ambiente di lavoro e in grado di portare valore aggiunto, permettendogli di operare senza soluzione di continuità e garantendo la massima sicurezza dei dati.

Laureato in Economia all’Università di Barcellona, Francesc Castro ha iniziato il suo percorso professionale come Sales Manager nel segmento dell’automotive presso Jato Dynamics, per poi entrare in Panasonic nel 2008, dove ha precedentemente ricoperto i ruoli di Country Manager per Spagna e Portogallo e di European Manager per il settore retail.