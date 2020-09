PaintShop Pro 2021, fotoritocco con l’intelligenza artificiale a 70 euro

Nella versione 2021, le suite di fotoritocco PaintShop Pro 2021 e PaintShop Pro 2021 Ultimate integrano l’intelligenza artificiale. L’effetto di questa novità è che sono abilitate funzionalità sinora non disponibili, come per esempio l’upsampling, la rimozione degli artefatti, la rimozione del disturbo e un nuovo trasferimento stile.

Più in dettaglio, l’upsampling AI permette di ingrandire o zoomare facilmente qualsiasi foto senza compromettere la risoluzione o la qualità visiva. Si può usare questa tecnologia per ingrandire anche i più piccoli dettagli.

Dal canto suo, rimozione artefatti AI elimina rapidamente gli artefatti JPEG e le distorsioni nelle immagini con gli algoritmi ad apprendimento automatico. Diventa così più semplice e rapido correggere gli effetti, ripristinare i più piccoli dettagli e recuperare i colori originali nelle foto.

La riduzione disturbo AI consente di eliminare facilmente le variazioni casuali della luminosità e del colore nelle immagini e di rimuovere qualsiasi disturbo indesiderato in ogni foto.

Trasferimento stile AI permette invece di trasformare le foto in opere d’arte piene di drammaticità. Si possono sperimentare nuove impostazioni predefinite per replicare famosi stili artistici usando una varietà di tipi di supporti

Tra le altre novità la versione 2021 di PaintShop Pro dispone di un’area di lavoro fotografia rinnovata. Questo permette effettuare modifiche rapide, grazie a un più agevole e intuitivo accesso a tutti gli strumenti, alle funzionalità supportate dall’AI e alle impostazioni predefinite creative necessarie. Questa area di lavoro è compatibile anche con i dispositivi touch e Ultra HD 4K.

Area di lavoro Sea-to-Sky

Disponibile esclusivamente in PaintShop Pro 2021 Ultimate, l’area di lavoro Sea-to-Sky consente di esplorare i mondi della fotografia subacquea e aerea con strumenti appositamente creati per questi speciali tipi di immagini. Consente di effettuare correzioni e miglioramenti creativi, ridando vita ai momenti più memorabili.

PaintShop Pro 2021 Ultimate offre anche una selezione extra di software premium, fra cui AI HDR Studio, Painter Essentials 7, PhotoMirage Express, Corel AfterShot 3 e una raccolta creativa di pennelli, trame e oltre 100 nuovi sfondi.

PaintShop Pro 2021 e PaintShop Pro 2021 Ultimate sono disponibili rispettivamente al prezzo 69,99 euro e 89,99 euro. Hanno diritto a un prezzo di upgrade (49,99 euro e 69,99 euro) gli utenti registrati di tutte le versioni precedenti di PaintShop Pro.