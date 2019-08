Pagamenti, per Swift Il futuro sarà iper-connesso

Swift ha diffuso il documento Pagamenti: verso le sfide del futuro in cui dettaglia la propria visione sul futuro delle transazioni cross-border.

La visione è semplice: rendere i pagamenti internazionali real time, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accessibili, trasparenti ed economicamente convenienti come quelli domestici.

Pertanto, il documento mostra gli elementi e le dinamiche che supportano la rivoluzione dei pagamenti internazionali, come un’infrastruttura ”core”, che sia in grado di rispondere alla sfida di colmare i “circuiti chiusi” dei singoli sistemi di pagamento e sbloccare in modo sicuro valore oltre i confini, sostenendo il commercio e la crescita economica.

L’adozione diffusa di Swift Gpi, che entro il 2020 diventerà lo standard universale, rendendo ogni pagamento internazionale veloce, trasparente, tracciabile e realmente globale sbloccando valore da ogni conto verso ogni conto.

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

Il futuro sarà iper-connesso e le banche gpi faranno da collegamento tra le infrastrutture di mercato domestiche che offrono pagamenti in tempo reale, permettendo ai pagamenti cross-border istantanei di muoversi in modo trasparente e sicuro attraverso i confini tramite Swift. Pagamenti più intelligenti utilizzano maggiori quantità di dati, il potere dell’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per individuare in modo effettivo ed efficiente possibili frodi e per assolvere i doveri di compliance eliminando i fermi o i ritardi dovuti a informazioni errate o mancanti.

Mentre standard moderni, aperti, globali potranno permettere ai mercati più piccoli di internazionalizzarsi più velocemente e ai mercati più grandi di trasferire fluidamente valore attraverso l’intera catena di pagamenti. Swift auspica inoltre l’adozione di tecnologie all’avanguardia che aiutino a risolvere i problemi legati all’industria.

Infine, Swift si fa promotore della creazione di un ecosistema vibrante e innovativo, con le tecnologie API che sostengono architetture aperte e agili in grado di permettere alle fintech di offrire servizi di valore aggiunto e alle banche di differenziarsi attraverso servizi e prodotti su diversi livelli.