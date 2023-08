Paessler: come sfruttare il potenziale di un monitoraggio IT avanzato per promuovere pratiche sempre più sostenibili

Il monitoraggio IT è ormai uno strumento consolidato e un elemento imprescindibile non solo per ottimizzare l’efficienza operativa, ma anche per supportare le aziende nella promozione di pratiche sostenibili. Infatti, oggi è possibile sfruttare il potenziale di un monitoraggio IT all’avanguardia per ridurre in modo significativo il consumo di risorse energetiche, con un occhio particolare alla sostenibilità delle operation, con conseguenti vantaggi sia in termini economici sia ambientali.

Alla luce di ciò, gli esperti di Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, hanno individuato in che modo le soluzioni di monitoraggio dell’infrastruttura IT come PRTG di Paessler possono contribuire a una più efficiente gestione ambientale in azienda.

Analisi dei consumi energetici specifica per ciascun device . Gli strumenti di monitoraggio IT avanzato offrono un’analisi dettagliata dei pattern di consumo energetico dei singoli dispositivi. Una visione così granulare è preziosissima per individuare i dispositivi più energivori e contribuire, di conseguenza, all’ottimizzazione delle operation.

. Gli strumenti di monitoraggio IT avanzato offrono un’analisi dettagliata dei pattern di consumo energetico dei singoli dispositivi. Una visione così granulare è preziosissima per individuare i dispositivi più energivori e contribuire, di conseguenza, all’ottimizzazione delle operation. Miglioramento dell’efficienza dei server. Monitorando meticolosamente i parametri energetici, le aziende possono identificare i server a consumo intensivo di energia. Forti di queste informazioni, possono quindi attuare strategie quali la revisione dell’hardware, l’accorpamento dei server e le policy di gestione dell’elettricità, tutte finalizzate a potenziare l’efficienza.

Monitorando meticolosamente i parametri energetici, le aziende possono identificare i server a consumo intensivo di energia. Forti di queste informazioni, possono quindi attuare strategie quali la revisione dell’hardware, l’accorpamento dei server e le policy di gestione dell’elettricità, tutte finalizzate a potenziare l’efficienza. Riduzione degli sprechi grazie agli avvisi in tempo reale. Stabilire delle soglie predefinite di consumo energetico garantisce che qualsiasi scostamento dalla soglia faccia scattare un avviso immediato. Questo approccio vigile permette una rapida risoluzione delle anomalie, limitando così i potenziali sprechi di energia.

Paessler, trasformazione digitale e sostenibilità

Il monitoraggio IT può fungere da catalizzatore e fornire alle aziende gli strumenti necessari per fare una reale differenza nella salvaguardia dell’ambiente. Da un lato, le tecnologie digitali possono essere molto utili per monitorare e ottimizzare i consumi energetici, ridurre gli sprechi e rendere più efficienti le supply chain. Dall’altro lato, la sostenibilità può a sua volta alimentare la trasformazione digitale creando nuove opportunità di innovazione e differenziazione per le imprese (per esempio, le realtà in grado di ridurre il proprio impatto ambientale o di utilizzare materiali sostenibili possono attrarre clienti particolarmente sensibili al tema ambientale).

La trasformazione digitale e la sostenibilità, quindi, si rafforzano a vicenda e risultano complementari: la prima rende possibile la seconda, fornendo strumenti e capacità, mentre la sostenibilità fa della trasformazione digitale una necessità.

In definitiva, soluzioni di monitoraggio come PRTG di Paessler possono consentire alle aziende di colmare quel gap che sussiste in molte realtà fra la trasformazione digitale e la sostenibilità, aiutando a compiere scelte basate sui dati che si traducono in una conseguente ottimizzazione delle risorse.

Una strategia IT sostenibile, supportata da un framework di monitoraggio IT completo, deve essere parte essenziale delle operazioni aziendali: solo così è possibile garantire che l’approvvigionamento di materiali, i processi produttivi e tutte le altre componenti di un business sostenibile siano integrate in una strategia globale di trasformazione digitale.