Fortinet presenta il Report sulla Sostenibilità relativo al 2023

Fortinet – società globale specializzata in cybersecurity, che promuove la convergenza tra networking e sicurezza – presenta il Report sulla Sostenibilità relativo al 2023. Si tratta di un rapporto annuale che ha lo scopo di illustrare l’approccio, gli impegni e i progressi dell’azienda sulle tematiche inerenti la sostenibilità più importanti per Fortinet e i suoi stakeholder, tra cui dipendenti, investitori, fornitori, partner e clienti.

“Il nostro impegno per la sostenibilità è fondamentale per contribuire ad affrontare le sfide sociali di oggi, sostenendo al contempo il successo e la resilienza a lungo termine del nostro business. Nell’ambito di questo impegno, il nostro operato per costruire un mondo digitale più sicuro è diventato mission-critical ed essenziale per la nostra società ed economia. Siamo orgogliosi dei progressi evidenziati nel nostro Report sulla Sostenibilità di quest’anno, ma siamo al tempo stesso consapevoli che l’avanzamento dei nostri obiettivi e sforzi relativi alla sostenibilità è un percorso di miglioramento continuo”, ha dichiarato Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, and CEO di Fortinet.

Come illustrato nel report, l’approccio alla sostenibilità di Fortinet si basa su quattro pilastri: affrontare i rischi informatici per la società, diversificare i talenti della cybersecurity, rispettare l’ambiente e promuovere un business responsabile lungo tutta la catena del valore. A sostegno dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), Fortinet nel 2023 ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite e aderisce ai suoi principi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Fortinet è inoltre stata riconosciuta nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World e North America 2023 per il secondo anno, a testimonianza dei continui sforzi dell’azienda per la sostenibilità e della sua dedizione alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti.

Gli highlight del Report sulla Sostenibilità relativo al 2023 includono:

Progressi verso gli obiettivi di emissioni di gas serra net-zero: l’azienda prosegue nell’investimento in fonti di energia green, tra cui il suo nuovo garage a Sunnyvale, che vedrà i pannelli solari coprire il fabbisogno energetico della sede centrale di Fortinet e dei siti di proprietà nelle vicinanze. Nel 2024, Fortinet sottoporrà il suo piano di decarbonizzazione all’iniziativa Science-Based Targets (SBTi) per la convalida

l’azienda prosegue nell’investimento in fonti di energia green, tra cui il suo nuovo garage a Sunnyvale, che vedrà i pannelli solari coprire il fabbisogno energetico della sede centrale di Fortinet e dei siti di proprietà nelle vicinanze. Nel 2024, Fortinet sottoporrà il suo piano di decarbonizzazione all’iniziativa Science-Based Targets (SBTi) per la convalida Miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti: Fortinet migliora costantemente l’efficienza energetica delle sue appliance FortiGate: i modelli 2023, ad esempio, consumano in media il 62% di energia in meno rispetto alla precedente generazione di modelli equivalenti.

Fortinet migliora costantemente l’efficienza energetica delle sue appliance FortiGate: i modelli 2023, ad esempio, consumano in media il 62% di energia in meno rispetto alla precedente generazione di modelli equivalenti. Packaging sostenibile: Fortinet prosegue nell’introduzione degli imballaggi realizzati con materiali biodegradabili, applicandoli a più di 60 modelli delle sue linee di prodotti. L’imballaggio eco-friendly prodotto nel 2023 ha permesso a Fortinet di evitare circa 455 tonnellate di emissioni di CO2.

Fortinet prosegue nell’introduzione degli imballaggi realizzati con materiali biodegradabili, applicandoli a più di 60 modelli delle sue linee di prodotti. L’imballaggio eco-friendly prodotto nel 2023 ha permesso a Fortinet di evitare circa 455 tonnellate di emissioni di CO2. Progresso verso la formazione di 1 milione di persone nella cybersecurity entro il 2026: al 31 dicembre 2023, Fortinet ha raggiunto il 43% del suo obiettivo quinquennale. Lo scorso anno, l’azienda ha rafforzato i suoi sforzi per colmare il divario nelle competenze informatiche, fornendo accesso gratuito a vari programmi di studio, promuovendo la consapevolezza della sicurezza online e coltivando i futuri professionisti della sicurezza informatica tra gli studenti.

al 31 dicembre 2023, Fortinet ha raggiunto il 43% del suo obiettivo quinquennale. Lo scorso anno, l’azienda ha rafforzato i suoi sforzi per colmare il divario nelle competenze informatiche, fornendo accesso gratuito a vari programmi di studio, promuovendo la consapevolezza della sicurezza online e coltivando i futuri professionisti della sicurezza informatica tra gli studenti. Diversità, equità e inclusione (DEI): nel 2023, Fortinet ha rafforzato il suo programma interno di sviluppo della leadership per promuovere ulteriormente l’inclusione. Nell’ambito di tale iniziativa, oltre 340 leader dell’azienda sono stati formati per promuovere l’inclusione.

nel 2023, Fortinet ha rafforzato il suo programma interno di sviluppo della leadership per promuovere ulteriormente l’inclusione. Nell’ambito di tale iniziativa, oltre 340 leader dell’azienda sono stati formati per promuovere l’inclusione. Partnership per contrastare il crimine informatico : Fortinet continua ad ampliare il proprio impegno per combattere la criminalità informatica. Nel 2023, l’azienda si è unita alla Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) e, attraverso il programma INTERPOL Gateway, ha contribuito all’arresto di 15 gruppi di criminali informatici e alla prevenzione di 40 milioni di dollari di perdite finanziarie.

: Fortinet continua ad ampliare il proprio impegno per combattere la criminalità informatica. Nel 2023, l’azienda si è unita alla Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) e, attraverso il programma INTERPOL Gateway, ha contribuito all’arresto di 15 gruppi di criminali informatici e alla prevenzione di 40 milioni di dollari di perdite finanziarie. Impegno nel perseguire pratiche commerciali etiche e conformità legale: nel 2023, il 100% dei distributori e dei principali produttori a contratto dell’azienda ha completato la formazione sull’etica aziendale e la conformità, allineandosi con i valori e i principi di Fortinet.

nel 2023, il 100% dei distributori e dei principali produttori a contratto dell’azienda ha completato la formazione sull’etica aziendale e la conformità, allineandosi con i valori e i principi di Fortinet. Sicurezza delle informazioni e privacy: Fortinet ha lanciato il Trust Resource Center per offrire ai clienti visibilità su certificazioni, conformità e informazioni sulla sicurezza. Fortinet ha inoltre rinnovato le certificazioni e gli esami sulla sicurezza delle informazioni e ne ha completati di nuovi, ampliando i prodotti e i servizi coperti da ISO 27001, SOC 2 e HIPAA.

Il Report sulla Sostenibilità 2023 di Fortinet fa riferimento alla Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), agli standard della Global Reporting Initiative (GRI), agli standard del Sustainability Accountability Standards Board (SASB) e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Il report illustra in dettaglio i progressi e le metriche di Fortinet su otto temi prioritari: innovazione per un’Internet sicura; sicurezza delle informazioni e privacy; impatto ambientale dei prodotti; gestione ambientale e impatto dei cambiamenti climatici; diversità, equità e inclusione; carenza di competenze nel campo della cybersicurezza; etica aziendale, e uso responsabile dei prodotti.