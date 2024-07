OVHcloud svela la storia dei data center riconvertiti da edifici preesistenti

Lo specialista del cloud OVHcloud ha condiviso un approfondimento sui suoi data center ”riciclati”. Nell’ambito della strategia di sostenibilità, OVHcloud utilizza infatti edifici preesistenti per ospitare alcune delle proprie strutture, evitando in tal modo l’impatto di CO₂ associato alla nuova costruzione. Ad oggi, ventotto degli attuali data center di OVHcloud sono nati dal reimpiego di edifici già esistenti.

“La sostenibilità, fin dalla fondazione di OVHcloud nel 1999, costituisce una componente fondamentale nell’approccio della nostra azienda “, ha dichiarato Gregory Lebourg, Global Environment Director di OVHcloud. “Parliamo di frequente del nostro modello di business integrato verticalmente, perché questo ci ha permesso di riutilizzare il 36% dei componenti dei nostri server nel 2023. Non solo, siamo anche in grado di costruire un data center in quasi tutti i tipi di edifici esistenti: alcuni dei nostri stabili hanno avuto una prima destinazione d’uso molto interessante“.

I data center di OVHcloud nel mondo includono i seguenti siti:

Beauharnois, Canada: questa struttura, che assembla tutti i server utilizzati nella regione nordamericana, era in precedenza uno stabilimento di alluminio di proprietà di Rio Tinto. Situato accanto alla centrale elettrica di Hydro-Quebec, questo edificio è alimentato interamente da energia green, proveniente soprattutto dalla diga sulla Saint Lawrence Seaway. L’edificio dispone delle risorse e della capacità per costruire quasi 1.000 server alla settimana, comprese le apparecchiature di watercooling utilizzate da OVHcloud.

Croix, Francia: lo stabilimento europeo di OVHcloud ospita attualmente una forza lavoro altamente qualificata nella costruzione di server, oltre a macchine specializzate che utilizzano il laser per tagliare e piegare automaticamente i vassoi dei server prima del loro assemblaggio. In precedenza, la struttura era un impianto industriale appartenente a Ontex, leader nei prodotti per la cura del bambino, della donna e dell’adulto. Ancora prima l’edificio era di proprietà di Tyco (ora Covidien), che produce prodotti di sicurezza specifici per il settore sanitario.

Erith, Regno Unito: OVHcloud ha aperto questa struttura nel 2016, ma è nata come centro di commutazione di Mercury Communications costruito negli anni ’90, prima di essere acquisito da One2One/T-Mobile, che in seguito si è fusa con Orange, diventando EE. Una curiosità: il data center ospita anche un falco che nidifica nella torre di telecomunicazione, che aiuta a tenere a bada la popolazione di piccioni.

Gravelines, Francia: questa struttura, precedentemente di proprietà di Rexam per la produzione di lattine di alluminio, è stata riaperta da OVHcloud nel 2013 dopo una chiusura di quattro anni. L’edificio ospita diversi ambienti cloud, tra cui un’area SecNumCloud altamente sicura, ed è una delle strutture più grandi di OVHcloud.

Hillsboro, Stati Uniti: questo edificio è stato inaugurato nel 2017, dopo essere stato per molto tempo una fabbrica di pianoforti elettronici.

Limburgo, Germania: non lontano da Francoforte, questo edificio era in precedenza una fabbrica adibita alla stampa. Aperto come 21° data center di OVHcloud nel 2016, è stato poi ampliato con una seconda struttura.

Vint Hill, USA: il sito di Vint Hill ha un passato legato alla sfera militare. Nel 1942 ospitava la struttura di intelligence dei segnali della NSA. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la base intercettò un messaggio che fornì informazioni fondamentali per lo sbarco in Normandia. Oggi l’area ospita non solo un data center OVHcloud, ma anche una scenografica location per matrimoni.

I data center riciclati hanno utilizzato anche componenti riutilizzati. Nel 2023, il 36% dei vecchi componenti è stato riutilizzato in altri server OVHcloud, sia nelle gamme core sia nei brand della gamma Eco, SoYouStart e KimSufi. Il resto dei componenti viene rivenduto tramite intermediari o riciclato. Un piccolo numero di componenti deve essere triturato o incenerito per motivi di sicurezza dei dati. Mentre la maggior parte dei rifiuti – spiega l’azienda – viene selezionata per il riciclo, i rifiuti misti residui vengono inceneriti per produrre calore, che in ultima analisi viene utilizzato come energia.

“Gestire una strategia di sostenibilità rigorosa è come essere un ciclista al Tour de France: bisogna risparmiare peso ovunque sia possibile, perché tutto si somma”, ha aggiunto Lebourg. “Anche se la maggior parte dell’impatto delle emissioni di carbonio di un data center deriva dalla produzione dei server, vogliamo fare tutto il possibile. Per questo motivo, in alcuni dei nostri edifici riconvertiti utilizziamo generatori di riserva che funzionano a olio vegetale anziché a gasolio (attualmente nel Regno Unito, in Francia e in Germania, ma presto sarà introdotto anche in altre sedi), e rimuovendo il fluido refrigerante potenzialmente dannoso dai nostri sistemi di raffreddamento, stiamo apportando molti piccoli cambiamenti che ci portano tutti nella giusta direzione”.

“Cerchiamo sempre di mantenere sostenibile il nostro approccio di business e questo comprende, dove possibile, il riutilizzo di strutture in disuso. Ci impegniamo a offrire la migliore offerta possibile alle aziende di tutto il mondo, sia nei data center di proprietà, sia nelle nostre local zone più piccole e agili. Continueremo a bilanciare innovazione e sostenibilità, assicurando che le esigenze di oggi non compromettano il mondo di domani – e una parte fondamentale di questo è celebrare le storie curiose e affascinanti di alcuni degli edifici che presidiamo“, ha concluso John Gazal, Vice President Sud Europa e Brasile di OVHcloud.