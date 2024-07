OVHcloud: qualificazione ACN per i datacenter europei e i servizi cloud

OVHcloud ha ricevuto il riconoscimento da parte dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per la qualificazione delle infrastrutture e dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione in Italia.

OVHcloud, precedentemente certificata AgiD, si conferma fornitore qualificato ACN. Grazie a questo riconoscimento, tutti i datacenter europei hanno conseguito la qualifica a Livello QI2, e tutti i servizi Private Cloud, Public Cloud e Server Dedicati del Gruppo sono qualificati a Livello QC2. OVHcloud e i suoi clienti e partner, sono dunque autorizzati a continuare a fornire servizi cloud alla Pubblica Amministrazione, in adempimento ai rigorosi standard di sicurezza, affidabilità e conformità stabiliti dall’ACN.

Nell’ambito della Strategia Cloud Nazionale, il Dipartimento della Trasformazione Digitale e ACN, hanno definito i parametri per favorire l’adozione sicura, controllata e completa delle tecnologie cloud da parte della Pubblica Amministrazione. Questo percorso di qualificazione era in precedenza in carico a AGiD.

È in questo contesto che l’intera infrastruttura di OVHcloud, sicura, affidabile e scalabile è stata riconosciuta idonea a ospitare dati classificati come Ordinari (dati e servizi la cui compromissione non provochi l’interruzione di servizi dello Stato o, comunque, un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese) o Critici (dati e servizi la cui compromissione potrebbe pregiudicare il mantenimento di funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza e il benessere economico e sociale del Paese).

“Si tratta di un importante riconoscimento che ci colloca tra i cloud provider autorizzati a erogare servizi alla Pubblica Amministrazione. Un sigillo di grande valore per noi e per tutto il nostro ecosistema di clienti e partner che si avvalgono della nostra infrastruttura riconosciuta come affidabile, sicura e scalabile per offrire servizi a valore aggiunto”, afferma John Gazal, Vice Presidente Sud Europa e Brasile di OVHcloud.