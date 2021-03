OVHcloud, grave incendio nel data center di Strasburgo

Grave incidente occorso al data center OVHcloud di Strasburgo: un incendio, scoppiato alle 00:40 nella notte tra martedì e mercoledì, ha interessato il sito della società.

L’incendio ha colpito l’edificio di cinque piani con una superficie di 500 metri quadri. Quando sono arrivati ​​i soccorsi, la struttura era già completamente incendiata, con fiamme alte diverse decine di metri di altezza.

L’incendio si è propagato ad altri due edifici aziendali che sono stati messi in sicurezza.

Octave Klaba, fondatore e presidente di OVHcloud, ha tenuto costantemente aggiornato il proprio account Twitter con informazioni sullo stato dell’incendio, che risulta essere stato domato alle 7:20 di questa mattina.

Secondo quanto riportato nel più recente post di Klaba, a breve inizieranno i sopralluoghi all’interno del data center per verificare l’entità dei danni subiti da server e infrastrutture, ed iniziare a pianificare un piano di ripartenza.

Per meglio chiarire le dimensioni di questo incendio, basti dire che si è reso necessario l’intervento di ben 115 pompieri e 44 veicoli del Servizio dei vigili del fuoco e soccorso del Basso Reno. Per fortuna, come confermato dalle forze dell’ordine e dalla stessa società, non ci sono stati nè vittime nè feriti; gli unici 3 dipendenti presenti sul luogo dell’incendio sono stati visitati dal personale sanitario a titolo prudenziale ma non hanno riportato alcuna lesione.

Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi di questo incidente.