OVHcloud, Enterprise File Storage è il game changer del cloud

L’adozione di Enterprise File Storage nei Data Center OVHcloud rappresenta un passaggio importante per la semplificazione dell’accesso ai dati messo a disposizione delle aziende. Per questo abbiamo deciso di parlarne con John Gazal, VP Southern Europe and Brazil di OVHcloud

Vi aspettate che la nuova proposta, in collaborazione con Netapp, incontri il favore delle organizzazioni sempre più data driven?

Questa offerta – realizzata in partnership con NetApp, leader nel mercato dello storage su hybrid cloud – soddisfa le esigenze di un numero sempre crescente di aziende: assistiamo infatti a un’eccezionale crescita della quantità di dati creati e analizzati dalle organizzazioni. La raccolta e l’analisi di tali dati aiutano le aziende a prendere decisioni cruciali o a comprendere meglio i propri clienti. Ed è per questo che in OVHcloud stiamo attualmente ampliando il portafoglio, offrendo ai clienti un’esperienza unificata attraverso tecnologie quali File, Object, Block, Archive. Grazie a Enterprise File Storage, le aziende sono in grado di archiviare i propri dati in modo sicuro, semplice e altamente disponibile. Questa soluzione è indirizzata alle aziende che gestiscono una grande quantità di dati – spesso critici – consentendo loro di scalare la propria infrastruttura per soddisfare le proprie esigenze in termini di storage.

Facilitare l’accesso ai file nel cloud significa migliorare la produttività, eliminando o limitando complessità e silos. Nel panorama italiano, quali sono i clienti di riferimento per Enterprise File Storage?

Enterprise File Storage risponde alle esigenze di organizzazioni di diverso tipo: grandi aziende, banche, industrie, dipartimenti governativi, PMI fintech, PMI sanitarie, enti di ricerca, PMI in ambito sicurezza, editor di software, università, ecc…

L’ampia gamma di applicazioni di utilizzo di Enterprise File Storage consente alle aziende di ogni dimensione di ottenere il massimo dai propri dati.

Dalle start-up, che possono sfruttare il supporto del protocollo NFSv3 che abilita scenari lift-and-shift – il che significa poter spostare una copia di un’applicazione e dei dati esistenti nell’infrastruttura cloud con riprogettazione o modifica minima o nulla – alle PMI, che possono adottare questa soluzione di piattaforma all-in-one anche senza competenze specifiche grazie alla sua facilità di implementazione, ottimizzando così i costi di cloud storage.

Allo stesso tempo, per le grandi aziende, è fondamentale disporre di una soluzione ‘software defined storage’ basata sull’appliance virtuale NetApp ONTAP Select. Inoltre, grazie a prestazioni elevate – con dischi SSD e cache NVMe, 4000 IOPS e un throughput SLO – garantito a 64 MB/s per TB e disponibilità elevata – la soluzione è configurata in coppie ad alta disponibilità (HA) per fault tolerance e operazioni senza interruzioni, e i dati vengono replicati su due server diversi in due rack separati all’interno dello stesso data center, rendendo l’Enterprise File Storage perfettamente adatto alle esigenze delle organizzazioni più strutturate.

Poiché è conforme ai più elevati standard di settore, tra cui ISO27001, GDPR e alle regolamentazioni sui dati sanitari di diversi paesi, oltre a garantire la piena reversibilità dei dati e l’immunità alle leggi extraterritoriali, Enterprise File Storage consente alle organizzazioni che si occupano di dati altamente sensibili di operare su un cloud affidabile ed estremamente sicuro.

Il PNRR sta avviando un enorme numero di aziende verso un percorso di trasformazione digitale. Credete che la semplificazione offerta da Enterprise File Storage possa contribuire alla trasformazione?

Assolutamente! Enterprise File Storage non è rivolto solo alle organizzazioni che sono già in cloud e desiderano semplificare la condivisione dei dati aziendali da diverse applicazioni ospitate sui servizi OVHcloud, ma anche alle aziende che stanno già utilizzando la propria infrastruttura NetApp on-premise e necessitano di scaricare i loro workload o iniziare la migrazione al cloud. Grazie alla sua semplicità e sicurezza, Enterprise File Storage aiuterà decisamente le aziende a passare al cloud.

Frutto della perfetta combinazione tra la nostra consolidata esperienza nell’Infrastructure-as-a-Service e il crescente focus che poniamo su soluzioni Platform-as-a-Service, Enterprise File Storage è uno degli strumenti con cui OVHcloud intende sostenere concretamente la trasformazione digitale delle organizzazioni, fornendo loro un toolkit pronto all’uso.

