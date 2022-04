OVHcloud Engage, il futuro del cloud passa da qui

Cosa serve per capire appieno il cloud e il suo futuro, e quali sono i migliori strumenti per sfruttarne i vantaggi? La risposta è molto semplice e complessa al tempo stesso. Quello di cui le organizzazioni hanno bisogno è il supporto qualificato di società ed esperti di alto profilo, in grado di illustrare le opzioni e gli scenari con cui ci si confronta.

Del resto, non è un mistero che le informazioni siano alla base di ogni strategia, e che un decision maker abbia bisogno di avere le idee più chiare possibili quando si tratta di scegliere la direzione del futuro della propria compagnia.

OVHcloud, consapevole delle esigenze delle organizzazioni italiane e del proprio ruolo come leader europeo nel mercato cloud, ha quindi deciso di organizzare un importante evento gratuito rivolto a tutti i membri del suo ecosistema: Open Trusted Cloud, Startup Program e Partner Program. Nel corso della giornata, sarà possibile scoprire la roadmap dei prodotti e delle soluzioni, ma non solo.

Infatti, OVHcloud ha realizzato un format molto agile e completo al tempo stesso. Non mancheranno importanti momenti di networking, e sarà possibile partecipare attivamente ai workshop proposti.

Le tre tematiche su cui OVHcloud ha incentrato il proprio evento

Infrastrutture e Piattaforme gestite as a service, a supporto della modernizzazione delle applicazioni. Si tratta della strada tecnologica maestra, attraverso la quale di fatto ogni applicazione dovrà prima o poi passare: il percorso è certo.

Ottimizzare le decisioni di business aggregando e modellizzando data silos, attraverso strumenti di analisi, archiviazione ed elaborazione. Lo abbiamo detto poco sopra: i decision maker hanno bisogno di informazioni precise e aggiornate. Solo i moderni strumenti offrono le risposte necessarie.

Gestione di dati sensibili e critici, facendo uso di piattaforme iperconvergenti, ospitati anche in perimetri di fiducia. L’importanza della gestione dei dati si sposa alla complessità di garantirne la piena sovranità e controllo.

L’appuntamento è per giovedì 5 maggio alle 9.30, presso LeVillagebyCA – Corso di Porta Romana, 61, Milano

