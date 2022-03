OVHcloud e Netapp lanciano Enterprise File Storage

OVHcloud combina l’expertise nelle soluzioni Infrastructure-as-a-Service con quella nelle Platform-as-a-Service per supportare la trasformazione digitale delle organizzazioni, fornendo loro un toolkit pronto all’uso. La spinta verso l’integrazione di questa tecnologia software si concretizza nel lancio del servizio Enterprise File Storage – progettato in partnership con NetApp – che unisce il know-how di OVHcloud con l’esperienza nella gestione del cloud storage di NetApp.

OVHcloud espande il proprio portfolio di soluzioni di cloud file storage con un’offerta sviluppata in collaborazione con NetApp, leader mondiale in questo ambito. Enterprise File Storage è progettato per supportare la transizione delle organizzazioni verso il cloud rispondendo alle esigenze di sovranità, elevate performance e resilienza, assicurando al contempo una perfetta integrazione con l’universo OVHcloud a un prezzo prevedibile.

Enterprise File Storage è indirizzato alle organizzazioni con applicazioni ad elevata operatività e che necessitano di un servizio di file storage caratterizzato dalla massima disponibilità. Il servizio è adatto a una varietà di casi d’uso, incluse le organizzazioni che sono già cloud-based e che vogliono facilitare la condivisione dei dati aziendali da diverse applicazioni ospitate su infrastruttura OVHcloud, le imprese che stanno già utilizzando la propria infrastruttura NetApp on-premise e che desiderano ottimizzare il workload o intraprendere la migrazione al cloud.

Basato sulla tecnologia file system ONTAP di NetApp e completamente gestita da OVHcloud, questa piattaforma “all-in-one” garantisce un’implementazione semplice, ottimizzando al contempo i costi dello storage, aumentando le performance delle applicazioni e assicurando protezione dei dati e conformità. Con Enterprise File Storage i clienti hanno facile accesso ai dati archiviati e traggono benefici da una piattaforma flessibile, scalabile e con alte performance – con una capacità di storage da 1 a 58TB per servizio. Il servizio Enterprise File Storage si adatta a soddisfare un ampio spettro di ambienti e applicazioni aziendali grazie all’utilizzo del collaudato protocollo di settore NFS. Inoltre, fornisce elevate performance – sia in termini di IOPS e throughput – grazie alla combinazione delle tecnologie SSD con le cache NVMe.

“Poiché l’Hybrid Cloud è considerato tra le maggiori priorità per oltre il 77% dei clienti di NetApp, i servizi cloud first party basati su ONTAP di NetApp sono determinanti per trasformare tali progetti in realtà”, ha commentato Davide Marini, Country Manager Italy di NetApp. “Siamo entusiasti che OVHcloud abbia scelto NetApp come partner tecnologico affidabile per il loro servizio Enterprise File Storage”.

“Siamo lieti di collaborare con un partner di rinomata esperienza come NetApp per supportare i nostri clienti nell’ottenere il massimo dai loro dati, offrendo un’esperienza unificata attraverso le nostre soluzioni di cloud storage”, ha affermato Thierry Souche, Chief Technology Officer di OVHcloud. “I nostri clienti ora possono accedere a risorse di storage altamente efficienti e disponibili, sfruttando al meglio le caratteristiche chiave del software ONTAP totalmente gestito da OVHcloud.”

Grazie a un’esperienza ultraventennale nei servizi di infrastrutture digitali, OVHcloud ha sviluppato un modello industriale che preserva la sovranità tecnologica e operativa dei clienti, implementando tecnologie eco sostenibili ed efficienti in termini di risorse. Progettate e realizzate nei data center del Gruppo, tutte le soluzioni OVHcloud garantiscono una totale reversibilità dei dati e immunità dalle leggi extraterritoriali. L’infrastruttura implementata da OVHcloud soddisfa gli standard più elevati di sicurezza e protezione dei dati, in linea con la certificazione ISO27001 e in conformità con il GDPR. Come per tutte le soluzioni del player europeo leader nel Cloud, Enterprise File Storage offre un eccezionale rapporto prezzo-performance e permette alle organizzazioni di mantenere il controllo della propria strategia cloud con costi prevedibili, consentendo la scelta sulla localizzazione dei dati. Inoltre, considerando lo standard di mercato rappresentato da NetApp, Enterprise File Storage libera le aziende da ogni lock-in tecnico e fornisce continuità al business al di fuori dell’ambiente OVHcloud.

Enterprise File Storage è già disponibile nei data center a Roubaix (Francia) e a Francoforte (Germania). La soluzione sarà implementata a breve a Beauharnois (Canada), e verrà successivamente distribuita in altre aree geografiche.

