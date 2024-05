OVHcloud arricchisce il proprio portafoglio di notebook Quantum con Qiskit

OVHcloud, il provider di servizi cloud, in occasione di France Quantum 2024 ha annunciato l’aggiornamento del suo portafoglio di notebook quantistici.

Per supportare ulteriormente la rapida crescita e lo sviluppo del quantum computing, OVHcloud aggiunge un nuovo Quantum Notebook che supporta l’SDK open-source Qiskit sviluppato da IBM. Questa nuova integrazione – afferma il cloud provider – completa il già notevole set di Quantum Notebook di OVHcloud disponibili in Cloud, tra cui Alice & Bob, C12, Eviden, Pasqal e Quandela. OVHcloud è una delle soluzioni in ambito notebook raccomandate da IBM per gli utenti dell’IBM Quantum Lab, che ha terminato l’operatività il 15 maggio 2024.

Sfruttando tecnologie all’avanguardia, OVHcloud offre a sviluppatori e studenti l’opportunità di sviluppare oggi gli algoritmi di domani. Con i notebook progettati per programmare un’ampia varietà di architetture di computer Quantum, OVHcloud continua a sostenere lo sviluppo di un ecosistema quantistico davvero vivace.

L’aggiunta di Qiskit, il framework di sviluppo Quantum più utilizzato al mondo, consente ai programmatori di creare software utilizzando il linguaggio di sviluppo Python per programmare computer quantistici, compresi algoritmi, circuiti e impulsi.

Il Quantum Notebook con Qiskit è immediatamente disponibile nell’offerta di OVHcloud Public Cloud. Le startup che fanno parte dello Startup Program di OVHcloud possono accedere all’SDK di Qiskit, attraverso il Quantum Notebook. Gli studenti che ne hanno diritto possono accedere gratuitamente all’intera gamma di Quantum Notebook di OVHcloud, compreso Qiskit.

Sul sito di OVHcloud è possibile ottenere ulteriori informazioni sui Quantum Notebook.