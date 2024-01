OVHcloud amplia la sua offerta a supporto dell’intelligenza artificiale

OVHcloud sostiene con decisione le sue ambizioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale, rispondendo alla crescente domanda dei clienti attraverso un approccio che rende l’AI semplice e accessibile.

In un contesto senza precedenti in cui l’AI generativa sta rivoluzionando il mondo, OVHcloud si è posta l’obiettivo di aiutare i clienti a far crescere le proprie attività fornendo soluzioni IA semplici e convenienti, alimentate dalle più recenti GPU, con il fine ultimo di democratizzare l’accesso all’Intelligenza Artificiale. Per realizzare questa rivoluzione dell’IA, la strategia di OVHcloud si concentra su quattro elementi chiave, a cominciare da risorse di calcolo efficienti ma al contempo potenti, dataset ottimizzati, strumenti sotto forma di software e competenze all’avanguardia.

Da OVHcloud un’offerta di risorse di calcolo con una vasta gamma di GPU per data center

Per aiutare le organizzazioni ad accedere all’IA in modo semplice e conveniente, OVHcloud fa leva su 20 anni di esperienza nell’infrastruttura IT, grazie a un esclusivo modello integrato verticalmente. In questo modo, il Gruppo offre risorse di calcolo eco-compatibili che beneficiano del suo sistema di raffreddamento ad acqua realizzato su misura. Oltre alle Nvidia DGX H100 annunciate in precedenza e disponibili per clienti selezionati, il Gruppo lancia oggi nuove istanze con GPU PCIe Nvidia H100 da 1x a 4x, elevata allocazione di RAM e storage locale ad alte prestazioni. Immediatamente disponibile, Nvidia H100 PCIe si aggiunge all’offerta esistente di Nvidia A100 e alle nuove e imminenti opzioni di Nvidia L40S, Nvidia L4 e Nvidia A10, sia già disponibili sia di prossima introduzione.

Per i clienti che necessitano di server Bare Metal dedicati con potenza GPU per casi d’uso come Machine Learning, deep learning o deployment di modelli LLM, OVHcloud presenta oggi le nuove referenze HGR-AI-2 alimentate da GPU Nvidia L40S. Disponibile da questa primavera, il nuovo Bare Metal HGR-AI-2 sfrutta la GPU Nvidia L40S che si avvale di Tensor Core di quarta generazione e di FP8 Transformer Engine, in grado di assicurare prestazioni robuste per i carichi di lavoro IA sia in fase di training sia di inferenza.

I clienti che necessitano di server Bare Metal dotati di GPU possono beneficiare dalla nuova GPU Bare Metal SCALE che verrà lanciata nel corso dell’anno. Con tre nuove referenze della linea di GPU SCALE, il Gruppo si rivolge a casi d’uso come il rendering 3D, l’elaborazione video e l’inferenza dei dati, tutti alimentati da GPU Datacenter Nvidia L4. Basata sull’architettura GPU Nvidia Ada Lovelace, Nvidia L4 è una GPU universale per tutti i carichi di lavoro, con funzionalità IA e video potenziate che offrono risorse di calcolo efficienti per grafica, simulazione, data science e analisi dei dati.

Semplificazione dei dataset grazie a OVHcloud Data Platform

Oltre a queste risorse tecniche, OVHcloud sta mettendo a disposizione ulteriori dati, strumenti e competenze, in linea con la sua visione dell’IA: OVHcloud Data Platform è una nuova piattaforma dati end-to-end annunciata all’OVHcloud Summit, fornisce una soluzione low-code per la gestione della pipeline di dati e degli analytics e assicura ai clienti un’esperienza completa e semplice per il loro gestione dei dati, offrendo la possibilità di raccogliere (con oltre 50 connettori disponibili), archiviare, gestire, analizzare e visualizzare i dati.

Inoltre, la nuova soluzione garantisce anche la sicurezza dei dati da accessi non autorizzati e violazioni, nel rispetto di leggi e regolamenti. Con OVHcloud Data Platform, i data scientist e gli analisti aziendali possono avviare nuovi progetti in pochi click selezionando le informazioni di interesse nel Data Lakehouse. La soluzione si rivolge a casi d’uso come il miglioramento del CRM o la gestione ottimizzata dell’inventario.

Strumenti e soluzioni serverless per l’IA, insieme a un ecosistema di supporto

Per supportare ulteriormente le aziende nella gestione di tutti i dati, dall’ideazione alla produzione, OVHcloud ha sviluppato un set completo di strumenti serverless con AI Notebooks, AI Training e AI Deploy. Le soluzioni IA di OVHcloud fungono da set completo di strumenti facili da usare e sono stati progettati per sperimentare con i dati, addestrare i modelli e metterli in produzione.

Basate sull’infrastruttura OVHcloud AI dalle specifiche elevate, tra cui le Nvidia H100 PCIe, A100, V100S annunciate di recente e le successive L40S e L4, queste soluzioni software di alto livello sfruttano le tecnologie standard del settore. Sono progettate per potenziare in modo rapido e accessibile gli strumenti a disposizione dei data scientist e degli ingegneri del machine learning.

Inoltre, OVHcloud sta sviluppando AI Endpoints, una nuova soluzione serverless rivolta a sviluppatori e integratori. Con OVHcloud AI Endpoints, il Gruppo consentirà l’accesso a diversi modelli di Intelligenza Artificiale con semplici endpoint API, che non richiedono alcuna conoscenza da parte dell’utente. Sfruttando l’infrastruttura del Gruppo, OVHcloud AI Endpoints rispetterà pienamente la privacy dei dati (in/out) e fornirà agli sviluppatori un’area di prova per testare gli endpoint prima di effettuare chiamate API. Con l’accesso a una serie di modelli di IA leader di mercato come BERT, YOLO o Mistral 7B, OVHcloud AI Endpoints potrà rendere disponibili un’ampia gamma di modelli al momento del lancio.

OVHcloud lancia anche AI App Builder, una soluzione serverless completamente gestita che offre un modo semplice per costruire assistenti AI generativi contestualizzati. Lo strumento consente ai clienti di inserire i propri set di dati privati in un ambiente cloud protetto, selezionare LLM avanzati con un solo click e infine distribuire il codice pronto per l’uso per la propria applicazione. È disponibile da oggi in versione Alpha qui.

Infine, per supportare il più ampio ecosistema nello sviluppo di competenze AI di alto livello, OVHcloud sta collaborando con una serie di system integrator e partner; il Gruppo, inoltre, organizza webinar e parteciperà al World AI Cannes Festival che si terrà a Cannes, in Francia, dall’8 al 10 febbraio.

“La nostra missione in OVHcloud è rendere l’IA accessibile e semplice da usare per le aziende, soprattutto in considerazione della sua complessità e delle sue sfide. Siamo, quindi, orgogliosi di annunciare una gamma completa di soluzioni per aiutare le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi e le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale. Queste nuove offerte OVHcloud offrono tutto ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno per avere successo nella loro trasformazione, grazie ai vantaggi del nostro Cloud aperto e affidabile, al nostro impareggiabile rapporto prestazioni/prezzo e alla reversibilità garantita. Con l’innovazione radicata nei valori fondamentali di OVHcloud, questo è solo l’inizio del nostro viaggio nell’AI“, ha dichiarato Michel Paulin, CEO OVHcloud.

Prezzi e disponibilità

Le istanze GPU di OVHcloud basate su Nvidia H100 PCIe sono immediatamente disponibili su Public Cloud a partire da 2,80 euro all’ora. Le soluzioni IA gestite basate su H100 PCIe sono disponibili da subito a 3,10 euro all’ora (granularità di fatturazione al minuto).

Le istanze con GPU Nvidia L40S, L4 e A10 saranno disponibili da questa primavera su Public Cloud a partire da 1,40€/h (L40S) e 0,75 €/h (L4). I nuovi server HGR-AI-2 Bare Metal dovrebbero essere disponibili “build to order” a marzo in Europa, Canada e Stati Uniti e successivamente in Asia, così come le nuove SCALE-GPU che saranno disponibili nel corso dell’anno nelle medesime regioni geografiche.