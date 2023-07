Otto startup selezionate per il programma di incubazione di Almacube

Otto startup e spin-off universitari, provenienti da tutta Italia, sono stati selezionati per il programma di incubazione di Almacube, innovation hub di Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro.

Dall’app di gamification per l’attività fisica alla piattaforma di training cognitivo per persone affette da patologie neuro degenerative; dalla startup sviluppatrice di tecnologie per il riciclo di attrezzature sportive e prodotti in plastica fino a servizi di assistenza digitale domiciliare per migliorare il rapporto tra caregiver e assistiti.

Il programma, iniziato ad aprile 2023, ha una durata di 9 mesi e si concluderà a dicembre 2023. Suddiviso in 9 moduli, ciascuno focalizzato su temi specifici: dal business model, all’impatto sociale, fino al fundraising. Il programma offre a startup e spin-off partecipanti workshop live, eventi di networking, più di 20 ore di consulenza e mentoring one-to-one a ciascuna realtà.

Per garantire il miglior supporto ai partecipanti, Almacube si avvale di una rete di collaborazioni sia con professionisti e imprenditori di successo, che partecipano al programma in qualità di mentor, sia con fondi di investimento. Il percorso si concluderà a fine 2023 e culminerà con il “Demo Day”: giornata in cui i team potranno presentare a potenziali partner e investitori i loro progetti.

“Il programma fornisce un supporto strategico e formativo a startup e spin-off per accompagnarle nel loro processo di crescita e consente loro di incontrare potenziali clienti e investitori al termine del programma”, spiega Andrea Barzetti, amministratore delegato di Almacube.

“La community di Almacube è fatta da innovatori, talenti, ricercatori e startup che lavorano in un’ottica di Open Innovation. In questo programma il focus è su progetti ad alto valore sociale e assistenziale e su temi che riguardano la sostenibilità ambientale. Sono progetti che rappresentano un motore per l’innovazione del territorio e delle imprese, pronte a sperimentare e applicare concretamente le soluzioni proposte”.

Startup e Spin-off selezionati per il programma di incubazione

Startup innovativa per combattere la sedentarietà attraverso un sistema di reward e gamification in app. L’utente ottiene un valore a ogni passo fatto, kcal consumate o minuti sopra una certa soglia di BPM, raccogliendo gettoni (Cheaps) in base ai suoi comportamenti e utilizzandoli per competere con altri utenti e vincere reward in sconti/coupon/denaro.

eDialog ha sviluppato FamilyHelp.ai, un servizio di assistenza domiciliare digitale che mira a migliorare la qualità della vita degli assistiti, aumentando la loro autonomia e riducendo la dipendenza dal caregiver. Un vero ecosistema digitale: app, chat bot, smart speaker, wearable e AI conversazionale, messi a disposizione del caregiver e dell’assistito.

Piattaforma cloud rivolta a individui con MCI (decadimento cognitivo lieve), demenza o patologie neuro degenerative. Combina esercizi di training cognitivi e sessioni di terapia personalizzate con professionisti sanitari autorizzati per migliorare la funzione cognitiva.

Hynnova sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in particolare per il settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Offre prodotti e soluzioni informatiche (ad esempio software, web-app e app) erogabili anche come servizi tramite piattaforme dedicate, dispositivi intelligenti per produzione e gestione di dati, digitalizzazione dei processi e attività di Advanced Analytics.

Società di comunicazione a Padova che offre formazione e consulenza alle organizzazioni per comunicare in modo più inclusivo e accessibile, per promuovere internamente la cultura dell’inclusione e la Responsabilità Sociale d’Impresa delle aziende.

Spin-off, partecipato dell’Università di Bologna, che si occupa dello sviluppo di tecnologie innovative per riciclo e sviluppo di attrezzature sportive e prodotti di uso quotidiano in materiale plastico e composito. Re-Sport sviluppa tutti gli step necessari per portare al riciclo di oggetti multi materiale a fine vita: dal proof of concept fino al design dell’impianto finale.

Sirio

Sirio è un software di monitoraggio che guida gli e-commerce manager alla scoperta di bug presenti all’interno delle loro piattaforme di vendita online. Il software è in grado di analizzare i bug da tre punti di vista diversi: tecnologici, di performance e comportamentali.

Sound maTERIA

Realizza infissi con tecnologie metamateriali passive ed energeticamente autosufficienti, ad alte prestazioni, in materiale riciclato. Finestre adattabili a qualsiasi forma e dimensione che aiutano enti pubblici e privati a ottenere ambienti interni più salubri e silenziosi.